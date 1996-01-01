ИмпэксПИФ плюс Импэксдепозит

Владивостокский филиал Импэксбанка (группа Райффайзен) открыл новый вид высокодоходных финансовых инструментов. Теперь при приобретении одного пая из 9 ПИФов, присутствующих в продуктовой линейке УК "Райффайзен", пайщик имеет возможность открыть вклад до 10% годовых как в рублях, так и в валюте. Проценты выплачиваются полностью по истечении срока депозита, т. е. через 1,3 и 6 месяцев.