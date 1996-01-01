Роял Кредит Банк в Хабаровске уже 10 лет

В октябре хабаровский филиал Роял Кредит Банка отметил 10 лет своей работы на рынке. Текущий год стал для банка временем активного развития: только в Хабаровске открыто четыре новых офиса банка, еще три примут клиентов до конца года, и уже в начале 2008 г. сеть Роял Кредит Банка пополнится двумя новыми точками. Кредитный портфель филиала с начала года вырос практически наполовину.