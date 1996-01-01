Заработали в кризис

В третьем квартале 2007 г. тридцать крупнейших российских банков заработали в 1,6 раза больше, чем во втором квартале, - 112 млрд руб. Согласно данным, опубликованным Банком России, все банки из крупнейшей тридцатки показали балансовую прибыль. Однако распорядились кредитные организации ею по-разному. В результате по итогам 9 месяцев у четырех банков чистая прибыль уменьшилась, а один банк закончил работу с убытком.

На прошлой неделе Банк России опубликовал данные по прибыли 30 крупнейших банков (см. перечень ЦБ на 1 сентября) за третий квартал. Всего за три квартала они заработали 236,3 млрд руб. (балансовая прибыль). При этом если во втором квартале размер прибыли составил всего 70,6 млрд руб., то третий квартал стал для банков более урожайным - доходы составили 112 млрд руб.

Из числа крупнейших банков снизил размер балансовой прибыли только Связь-банк (-16,28%). В банке по этому поводу не беспокоятся и объясняют снижение особенностями российских стандартов бухгалтерского учета. "Показатели прибыли по состоянию на 1 июля недостаточно адекватно отражают финансовое положение банка из-за особенности учета операций РЕПО, эти показатели прибыли были завышены. Тогда как показатели прибыли на 1 октября более адекватно отражают финансовое положение банка", - отмечает пресс-секретарь Связь-банка Петр ГРЕЙДИНГ.

В показателях чистой прибыли банки показали больший разброс. Чистая прибыль снизилась у Связь-банка (-29,25%), НБ "Траст" (-4,85%), банка "Русский стандарт" (-1,47%) и у УРСА Банка (-1%). "Причины снижения такие же, как и у многих банков, которые связаны с розничным бизнесом, - это введение новой инструкции ЦБ 254-П с 1 июля", - признается директор департамента банка "Траст" Марат ИСКАНДЫРОВ. Кроме того, г-н Искандыров сослался на необходимость досоздания резервов по портфелям однородных ссуд по розничным кредитам.

На эти же причины ссылался и банк "Русский стандарт", когда недавно предупредил инвесторов о снижении чистой прибыли в будущем из-за отмены комиссий по ранее выданным кредитам. "Банк развивается в соответствии с бизнес-планом, утвержденным советом директоров в январе 2007 г.", - только и сообщили вчера РБК daily в "Русском стандарте". С чистым убытком из списка ЦБ три квартала закончил только банк "Уралсиб". Размер его убытков сократился с 3,58 млрд до 753 млн руб. Однако полностью перекрыть потери, которые банк объяснял начислением налога на прибыль, возникшего из-за продажи акций, ему не удалось.

В то время как одни банки уменьшали чистую прибыль, другие демонстрировали весьма внушительный рост. Так, Альфа-банк увеличил размер чистой прибыли с 247,4 млн руб. по итогам полугодия до 5,1 млрд руб. на 1 октября 2007 г. "Рост прибыли вызван в значительной степени ростом корпоративного и розничного кредитных портфелей, что привело к значительному росту процентного и комиссионного доходов. Также рост вызван повышением качества портфелей, что повлекло снижение уровня резервов", - пояснил РБК daily главный финансовый директор Альфа-банка Эндрю БАКСТЕР.

Всего же совокупный чистый доход крупнейших банков составил 178,4 млрд руб. По сравнению со вторым кварталом он увеличился на 56,58%.