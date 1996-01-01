Фонд "Тройки Диалог" прикупил акции УРСА Банка

Фонд прямых инвестиций Russia New Growh Fund под управлением компании Troika Capital Partners приобрел 7,94% акций УРСА Банка. Акции были куплены у миноритарного акционера УРСА Банка - группы компаний SM.group, по оценке участников рынка, стоимость пакета составила около $200 млн. Отметим, что УРСА Банк до конца года отказался от планов выхода на публичный рынок долгов: были отложены сделки по секьюритизации, была заморожена и программа по выпуску рублевых облигаций.