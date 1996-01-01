Количество убыточных банков уменьшилось с 27 до 22

Количество убыточных банков в третьем квартале уменьшилось с 27 до 22 при том, что общее количество действующих в России банков за это время снизилось до 1 149 с 1 163. Эти данные содержатся в экспресс-выпуске "Обзора банковского сектора РФ", опубликованного ЦБ РФ на его интернет-сайте. Совокупные убытки 22 банков на 1 октября составили 1,106 млрд руб. против 0,798 млрд руб. на 1 июля.