Закрыться пока не получается

Прислушиваясь к планам российского и приморского руководства облагородить Владивосток к форуму АТЭС, так и напрашивается идея создания Закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ). Это и дополнительный инструмент инвестирования, и большие перспективы для бизнеса.

Инструментарий ЗПИФ пользуется значительной популярностью, только за сентябрь и октябрь 2007 г. в России было зарегистрировано порядка 40 закрытых фондов. По данным quote.ru, на сегодняшний день их насчитывается около 380, что составляет более трети от всех зарегистрированных фондов. Как заметил на брифинге во Владивостоке руководитель юридического управления IMAC Андрей БОГДАНОВ, в соответствии с данной тенденцией темп роста числа закрытых ПИФов в 2008 г. будет примерно равен темпу роста этого года и составит около 50%.

В рейтинге Investfunds.ru по доходности за первое полугодие текущего года первые 8 мест занимают ЗПИФы, инвестирующие в недвижимость. Прирост стоимости пая этих ЗПИФов составил за прошедший период от 150 до 369,5%.

Каковы перспективы закрытых ПИФов на Дальнем Востоке, ДДГ "ЗР" поинтересовался у фондовых аналитиков.

Все эксперты отмечают, что закрытые паевые фонды - это удобный механизм для развития бизнеса, особенно для различных венчурных и инновационных проектов. По словам генерального директора ООО "Финам-Владивосток" Ивана НАГИБИНА, ЗПИФ - наиболее удобная форма привлечения инвестиций для долгосрочных инвестиционных проектов, в первую очередь вложений в недвижимость, девелопмент. Венчурные инвестиции в быстрорастущие сегменты рынка, например сектор высоких технологий, в контексте ЗПИФа дают большую отдачу. Компании, работающие на этом рынке, небольшие и малопубличные, поэтому вложение в них средств в рамках Закрытого паевого фонда является оптимальным вариантом.

Заместитель генерального директора ООО "УК "АГАНА" Борис СОЛОВЬЕВ отмечает, что ЗПИФ - это не дополнительный, а один их самых современных механизмов инвестирования. "Не думаю, что говорить о закрытых фондах как об инструменте инвестирования следует только в контексте той или иной отрасли. Как показывает практика, рентабельность проектов, осуществляемых с использованием инфраструктуры ЗПИФа, выше по сравнению с другими организационными формами деятельности".

По словам эксперта, сейчас ЗПИФы часто создаются под проекты в области недвижимости, в том числе под земельные проекты, а также для инвестирования резервов пенсионных фондов и страховых компаний. Однако, как предполагают аналитики "УК "АГАНА", в дальнейшем ЗПИФы будут создаваться и для реализации проектов в других отраслях, поскольку ЗПИФ является одним из самых дешевых и гибких механизмов осуществления инвестиций. Не следует также забывать, что ЗПИФ имеет лучшую защиту от рейдерских атак и недружественного поглощения по сравнению с другими формами ведения бизнеса.

Каким образом можно очертить перспективу ЗПИФа на Дальнем Востоке, вопрос непростой. Борис Соловьев считает наиболее удачной идею создания подобного ПИФа в энергетической отрасли. "Портовые" ЗПИФы являются пока менее перспективным направлением. Относительно "традиционных" закрытых фондов недвижимости в Дальневосточном регионе можно сказать то же, что и обо всей нашей стране - уровень финансовой грамотности даже у инвесторов в области строительства пока еще очень невысок. Однако Борис Соловьев замечает, что у покупателя значительно снижаются риски обмана при приобретении недвижимости, выстроенной в рамках закрытого фонда, поскольку деятельность всех ПИФов, в том числе закрытых, прозрачна и жестко контролируется регулирующими органами.

С точки зрения Ивана Нагибина, наиболее интересны и жизнеспособны ЗПИФы недвижимости. В среднем, они приносят не менее 30% годовых, что в сочетании с высокой надежностью делает их привлекательными для серьезных долгосрочных инвесторов. Создание же ЗПИФов для инвестиций в энергетику и порты не вполне оправдано.

Создать ЗПИФ может только управляющая компания, имеющая лицензию ФСФР. Соответственно для создания ЗПИФа необходимо либо взаимодействовать с существующей УК, либо создавать собственную. "Специфика формирования ЗПИФа такова, что на момент его официального формирования необходимо иметь уже готовый пул инвесторов на основную часть фонда, а привлекаемые средства независимых игроков могут быть лишь дополнительным бонусом", - замечает Иван Нагибин.