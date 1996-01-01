Инвесторы хотят стабильности

Россия близка к инвестиционному буму, но для того чтобы сохранить эту тенденцию, нужно уделять повышенное внимание макроэкономическим показателям. Возросшая инфляция представляет серьезную опасность для экономики.

Об этом заявил Алексей КУДРИН, вице-премьер и министр финансов РФ, на международной конференции "Социально-экономическое развитие России: новые рубежи", которая состоялась в Москве в конце октября.

По оценкам Алексея Кудрина, инфляция в России по итогам 2007 г. превысит 10% (на 22 октября она составила уже 8,9%). И в этом "виноваты" не только возросшие цены на продукты питания, ведь в странах Европы, несмотря на подорожание продовольствия, рост цен в текущем году прогнозируется на уровне 2,4%. Большую роль, по убеждению министра, играют монетарные факторы, и прежде всего - высокий приток капитала в Россию: в первом полугодии 2007 г. он составил $70 млрд (для сравнения: за весь прошлый год - $40 млрд). В отличие от "нефтедолларов", эти деньги не стерилизуются, а, конвертируясь в рубли, выплескиваются на рынок. В результате денежная масса с января по июнь 2007 г. выросла на 52%. По мнению г-на Кудрина, все предложения по выделению средств из бюджета для борьбы с инфляцией демонстрируют непонимание ситуации: такие меры дадут обратный эффект.

Растущие цены поддерживаются высоким платежеспособным спросом: доходы населения увеличиваются, люди готовы приобретать товары и по более высоким ценам, что еще больше подогревает рынок. Рост спроса опережает предложение: по словам Алексея Кудрина, реальное потребление продовольствия в нашей стране за последние семь лет выросло в 2,4 раза, а производство сельхозпродукции увеличилось всего на 20%. Вице-премьер заявил, что правительство со своей стороны принимает все меры, чтобы остановить рост цен, в частности, снижает импортные пошлины на ряд товаров, чтобы не допустить их дефицита внутри страны. Повышение экспортных пошлин на зерно также призвано стабилизировать ситуацию на рынке продовольствия.

Еще одна серия мероприятий направлена против нечестных монополистов. Министр финансов отметил, что за полмесяца было возбуждено 9 уголовных дел, десятки компаний по всей стране получили предписания, и это только меры быстрого реагирования. В долгосрочной перспективе, по мнению Алексея Кудрина, важную роль должен сыграть новый закон о торговле, где предусмотрено снижение порога монопольного присутствия на рынке до 15% (соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в феврале 2008 г.). Кроме того, вице-премьер убежден, что надо продолжать работу по снижению уязвимости российской экономики, повышать ее устойчивость к внешним воздействиям. Выступая на конференции, Алексей Кудрин в который раз высказал свое негативное отношение ко всем предложениям по расходованию средств из Стабилизационного фонда, назвав его "подушкой безопасности". По словам министра, Стабфонд оказался ключевым фактором, обеспечивающим стабильность российской экономики в условиях серьезных потрясений на мировых рынках.

Кроме того, Россия во многом обезопасила себя от посторонних воздействий благодаря погашению внешних долгов - считает г-н Кудрин. Совокупный внешний долг частного и государственного секторов в России составляет 31% ВВП, для сравнения: на Украине и в Турции - более 50%, в Казахстане - около 95%. Внешний долг банковской системы России оценивается в 20,5% ВВП, Украины - 36,9%, Казахстана - 46,9%. Таким образом, Россия уже "не находится в критической зоне, которая была бы для нас слишком трудной в случае оттока капитала, связанного с продолжением кризиса банковской системы на Западе", - резюмировал министр финансов. Он убежден, что дефицит ликвидности, возникший на российском банковском рынке, может быть погашен усилиями Центробанка.

"Нас часто критикуют за увлечение макроэкономическими показателями, но без этого невозможно обеспечить стабильный рост экономики", - подчеркнул Алексей Кудрин. Он считает, что главная задача государства - не вкладывать средства в развитие производства, а создавать условия для частных инвестиций. Для потенциального инвестора ключевыми факторами являются инфляция и стабильность курса национальной валюты. Именно устойчивость этих показателей, по мнению министра, привела к росту инвестиционного интереса и позволила российским компаниям брать кредиты за рубежом.

Алексей Кудрин напомнил, что в 90-е капитал активно "убегал" из страны, с 2000 г. отток начал сокращаться, в 2005 г. баланс впервые стал положительным, а в 2006 г. "произошло ключевое событие, когда стабильность экономики позволила пойти на полную либерализацию движения капитала и ликвидацию всех барьеров". В прошлом году объем инвестиций в основные фонды составил около 4,5 трлн руб. (по сравнению с 2000 г. рост более чем в 4 раза, а в реальном выражении, с учетом инфляции - 80%). За первое полугодие 2007 г. вложения выросли еще на 25% (в абсолютных цифрах). "В 2009 г. объем инвестиций в основные фонды РФ удвоится по сравнению с 2006 г., - считает министр, - и это самые консервативные прогнозы". Такие темпы, по словам г-на Кудрина, близки к инвестиционному буму, но объемы инвестиций пока недостаточны для переоснащения промышленности: "Нужно в два, три, четыре раза больше, что позволило бы создать модернизированную промышленную базу, которая бы полностью обновлялась в течение каждых восьми лет".