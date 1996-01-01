Активный рост Дальневосточного банка

20 ноября Дальневосточный банк отмечает свой семнадцатый день рождения. 17 лет работы на российском банковском рынке - это достойный уважения срок. С чем встречает праздник Дальневосточный банк, как растет, чем богатеет - в интервью гостя "ДК", члена Правления, первого вице-президента Дальневосточного банка Валерия ПАВЛЮКА.

- Валерий Романович, нынешний год для Дальневосточного банка принес важные события. НК "Роснефть" внесла ясность в вопросы управления своими финансовыми активами на Дальнем Востоке. Дальневосточному банку отведена главная роль. Готов ли банк к новым масштабным делам и каковы сегодняшние контуры его филиальной системы?

- В конце сентября прошло выездное корпоративное совещание ОАО НК "Роснефть" на Сахалине. Нефтяной компанией была представлена впечатляющая концепция развития до 2020 года, включая планы реализации крупных проектов в Дальневосточном регионе. Безусловно, это дает огромный позитивный импульс развитию банковской группы, объединяющей ОАО "Всероссийский банк развития регионов" и ОАО "Дальневосточный банк". При этом хотелось бы уточнить, что за Дальневосточным банком закреплен не только регион Дальнего Востока, но и Восточная Сибирь. Наша задача - обеспечить полноценное высококачественное банковское обслуживание как действующих, так и новых предприятий, входящих в группу НК "Роснефть".

И у Дальневосточного банка есть для этого все необходимое. Результаты нашей работы в этом году говорят сами за себя. Уже видно, что 2007 год, год 17-й годовщины банка, станет показательным в его истории. Взятые годовые обязательства на сегодня перевыполнены. По темпам роста банк, безусловно, значительно превзойдет прошлогодние показатели. Это значит, что Дальневосточный остается лидером роста на банковском рынке региона. А наши стратегические задачи стали еще амбициознее.

Досье За 9 месяцев 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года активы банка выросли на 88%, прибыль увеличилась на 107%, собственный капитал стал больше на 58%. Дальневосточный банк стал лауреатом общероссийской премии "Банковское дело - 2007" в категории "золото" в номинациях "Лучший региональный банк" и "Самый динамично развивающийся банк региона". Президент банка Ядвига ДОБРЯНСКАЯ была названа банкиром года.

17-й год работы войдет в историю Дальневосточного банка не только благодаря высоким темпам роста финансовых показателей. 2007 год ознаменован также исключительно активным географическим расширением банка. В результате этой географической экспансии Дальневосточный банк сегодня присутствует на сахалинском рынке четырьмя офисами и планируется открытие пятого, в Корсакове. В состав Дальневосточного банка влились филиалы ОАО "ВБРР" в Хабаровске и Иркутске, дополнительный офис в Комсомольске-на-Амуре. Недавно открыли дополнительный офис Иркутского филиала в Ангарске и филиал в Ачинске, а до конца года будет открыт филиал в Красноярске. На следующий год планируются вхождение Дальневосточного банка в Камчатский край и ряд существенных событий, о которых мы еще расскажем. В Приморье банк также планирует расширение сети в соответствии с потребностями клиентов. Хотелось бы подчеркнуть: банк обязательно придет туда, где будет необходимо его присутствие.

Досье Дальневосточный банк имеет 10 филиалов: Приморский край - 6, Иркутская область - 1, Красноярский край - 1, Сахалинская область - 1, Хабаровский край - 1. 20 дополнительных офисов: 13 - во Владивостоке (Приморский край), 2 - в Находке (Приморский край), 3 - в Южно-Сахалинске (Сахалинская область), 1 - в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), 1 - в Ангарске (Иркутская область). 1 представительство - в Москве, 2 оперкассы вне кассового узла (Владивосток и Красноярский край).

- Насколько мы понимаем, задача Дальневосточного банка - оперативное обслуживание, предоставление всего спектра банковских услуг действующим и появляющимся компаниям "Роснефти", а также их клиентам и поставщикам. Не будут ли обделены вниманием те клиенты, которые не входят в эту промышленную группу? Как, кстати, изменилась клиентская база?

- Наш основной принцип в отношениях с клиентами - стабильное взаимовыгодное сотрудничество. Мы ориентируемся на развитие и укрепление долгосрочных взаимоотношений с клиентами. На это нацелены наши усилия по предложению современных банковских продуктов и постоянное повышение качества обслуживания. И это касается абсолютно всех клиентов без исключения. Среди наших постоянных и новых клиентов много предприятий транспорта и связи, рыбной отрасли, строителей, пищевиков, энергетиков, судоремонтников, предприятий оптовой и розничной торговли, сферы услуг.

А в наших новых филиалах и дополнительных офисах обслуживаются более 40 дочерних предприятий НК "Роснефть", в том числе такие крупнейшие как ЗАО "Сахалинские проекты", ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", ЗАО "Сахалинморнефтегаз-шельф", ООО "РН-Востокнефтепродукт", ООО "РН-Находканефтепродукт", ООО "РН-Комсомольский НПЗ", ЗАО "Иркутскнефтепродукт", ОАО "Ангарская нефтехимическая компания", ОАО "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании", ОАО "Дальтрансгаз".

Число наших клиентов постоянно растет. По данным на 1 октября этого года число юридических лиц, обслуживающихся в нашем банке, достигло 14980, т.е. практически 15 тысяч предприятий и организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей доверяют нам обслуживание своих финансовых потоков.

- Усложнилась ли и насколько с изменением географии присутствия банка и поставленных перед ним задач, система его управления?

- Система управления банком, конечно, изменилась. Еще недавно мы работали в одном часовом поясе, а теперь с появлением новых активов в Сибири разница во времени работы филиалов и головного офиса достигает трех часов. На сегодняшний день, широкое географическое присутствие в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах требует современных технологий управления, большего делегирования полномочий на места. Сегодня рынок банковских услуг очень динамичен, и решения на местах нужно принимать очень оперативно и вместе с тем взвешенно. Поэтому банк совершенствует систему контроля и оценки принятых решений. Риск-менеджмент нашего банка был высоко оценен экспертами рейтингового агентства "Эксперт РА". В результате сертификации нам был присвоен наивысший класс "А". Это означает, что практика управления рисками в банке соответствует современным стандартам качества управления и позволяет обеспечивать устойчивое развитие банка в нормальных условиях, а также высокую степень защищенности от непрогнозируемых внешних шоков.

- Дальневосточный банк всегда шел в ногу со временем в техническом плане, он один из первых выводил на региональный рынок технические и технологические новинки. Остаются ли эти задачи сегодня актуальными для банка?

- Мы и сегодня не отстаем от времени, учитывая, что и наши конкуренты осознают значимость технического прогресса в развитии бизнеса. Дальневосточный банк с 1995 года является членом международной платежной системы VISA International. Наш банк первым среди региональных банков начал выпуск карт международной платежной системы VISA со встроенным микропроцессором (чипом). И сегодня мы располагаем одной из самых крупных сетей банкоматов и пунктов выдачи наличных в регионе. Мы одними из первых пришли к пониманию, что банкомат - образно говоря, не сейф для хранения денег, а многофункциональное устройство. И сегодня в наших банкоматах можно не только снять наличные, но и произвести платежи за различные услуги, например, коммунальные, услуги проводной и мобильной связи.

- Еще один вопрос в рамках предыдущего. На взгляд потребителей, в регионе очень неудовлетворительно растет число терминалов в торговой сети. Планируются ли здесь существенные изменения?

- Эта проблема сегодня существует. Но это не локальная проблема региона. И наш банк одним из первых ее начал решать. Напомню, Дальневосточный банк был одним из первых на Дальнем Востоке, кто еще в середине 90-х годов начал активно сотрудничать с торговой сетью, убеждая владельцев торговых точек и владельцев банковских карт в преимуществе безналичных расчетов. Сегодня банковское сообщество России значительно продвинулось в этом направлении, но, к сожалению, не так далеко, как продвинулся весь цивилизованный мир.

Причин здесь несколько, отмечу только две основные. Первая причина неразвитости рынка - в уровне коммуникаций, качестве связи, вторая кроется в особенности российского торгового бизнеса. У нас в стране до 90% денежного оборота все еще осуществляется наличными, тогда как во всем мире, ситуация с точностью до наоборот. Кстати, именно во многом благодаря банкам, население уже практически готово к безналичным расчетам, надо только дать ему эту возможность. В некоторых регионах охват населения банковскими картами на сегодняшний день достигает почти 100%. Так что можно надеяться, что развитие сети терминалов будет идти в дальнейшем гораздо активнее, к этому есть все предпосылки. Дальневосточный банк планирует наращивать число терминалов в торговых сетях во все регионах своего присутствия.

- Раз уж мы затронули тему обслуживания населения, скажите, какие планы у банка по развитию розничного бизнеса?

- Дальневосточный банк с самого начала своей деятельности развивался как универсальный банк, всегда активно предлагал населению новые востребованные продукты и услуги. По-другому и быть не могло, ведь в составе акционеров банка весомое число акционеров-физических лиц. Сегодня их 6341. И это еще один яркий показатель доверия банку, признания его лидерских позиций в розничном секторе банковских услуг. На сегодняшний день мы обслуживаем около 120 тыс. наших граждан, доверивших банку свои сбережения. Ежедневно более 700 человек обращаются в банк за получением каких-либо розничных услуг, а таких услуг мы предлагаем более 100 видов.

- Давайте поговорим еще о таком актуальном вопросе, как ипотечное кредитование. Насколько эта услуга важна для Дальневосточного банка, в каких ипотечных программах он участвует и как оценивает перспективы ипотечного рынка?

- По оценке кредитных экспертов, рынок ипотечного кредитования в ближайшие годы ожидает интенсивный рост, поэтому Дальневосточный банк рассматривает ипотечное кредитование как одно из приоритетных направлений развития сектора розничных услуг.

Мы предоставляем ипотечные кредиты по Федеральной программе в соответствии со стандартами, разработанными Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (Москва), имеем свою собственную ипотечную программу, аккредитованы практически во всех широко известных ипотечных программах, более того разработали совместно с НК "Роснефть" и ОАО "ВБРР" специализированную программу ипотеки для сотрудников "Роснефти".

Ипотечные кредиты банк выдает как на долевое участие в строительстве жилья, так и для приобретения недвижимости на вторичном рынке. Сегодня банк активно сотрудничает с Инвестиционно-строительной компанией "Аркада", предоставляя ипотечные кредиты на участие в долевом строительстве жилого комплекса "Солнечный".

- Стоит ли в России бояться ипотечного кризиса?

- Осторожность не помешает никогда, но риски всегда нужно оценивать реально. Россия еще не доросла до мирового масштаба ипотечного кредитования: в США объем ипотечного кредитования превышает половину ВВП, а в России - менее 1%. Государство готово подставить плечо российской финансовой системе: до 2010 года из госбюджета для рефинансирования ипотеки выделено более 120 млрд рублей. Кроме того, власти обещают поддержать банки в случае ухудшения ситуации. И, что немаловажно, требования к заемщикам у российских банков в основном адекватны современным реалиям.

- Дальневосточный банк заметно прибавляет в весе, увеличивает собственный капитал, привлекает дополнительные ресурсы на российском и международном рынках. Как выглядят эти перемены в конкретных цифрах и фактах?

- Собственный капитал банка за последние полтора года увеличился в 3 раза. Сегодня он составляет 1 млрд 760 млн руб. Нам доверяют на международных финансовых рынках. Дальневосточный банк несколько лет подряд успешно практикует привлечение средств от иностранных банков и финансовых компаний.

В настоящее время объем привлечения на международных рынках составляет более $35 млн. Кроме того, НК "Роснефть" предоставила нам субординированный кредит объемом 450 млн рублей сроком на 5 лет.

В ближайшее время мы готовы объявить о начале размещения дополнительных акций на сумму более 200 млн руб. и о первом публичном размещении облигаций банка в объеме 1,5 млрд рублей.

- Валерий Романович, еще такой важный вопрос: банк расширяется, укрупняется, совершенствуется, но без людей он был бы ничем. Как вам удается подбирать и удерживать кадры и уже столько лет иметь профессионально работающую команду?

- Основатель системы VISA Ди Хок сказал: "Все организации представляют собой концептуальное воплощение очень старой и очень простой идеи - идеи объединения людей". Объединение людей под брендом Дальневосточный банк - это действительно команда. Нас объединяет общее стремление видеть наш банк активно растущим, завоевывающим все новые и новые вершины.