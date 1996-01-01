Брокеры и пустота

По мнению экспертов, каждый третий-пятый дальневосточник мог бы сегодня инвестировать в фондовый рынок, заключая договор на брокерское обслуживание. В реальности это делает лишь один из 3 тысяч. Представители московских брокерских компаний прилагают немалые усилия, чтобы ситуацию изменить. Сложность в том, что филиалы этих организаций есть далеко не во всех субъектах ДВФО, а там, где есть, действуют не более четырех лет.

Брокерские слезы

Местных инвестиционных компаний, предлагающих населению услуги по покупке-продаже ценных бумаг, на территории округа осталось немного. По две во Владивостоке, Якутске, по одной в Хабаровске, Петропавловске-Камчатском. Большинство из них - динозавры, которые были основаны в начале-середине 90-х в эру инвестиционного бума. Некоторые из них еще в начале второго тысячелетия отчаянно пытались раскачать население, объяснить преимущества вложения свободных средств в фондовый рынок. Но большого успеха не добились.

Показателен пример хабаровской компании "Дальний Восток - Инвест". "Все наши многолетние усилия, вызванные желанием найти и заинтересовать потенциальных инвесторов, расширить и углубить знания людей о фондовом рынке, привели к тому, что компания превратилась в школу по ликвидации финансовой безграмотности, - констатирует факт генеральный директор "Дальний Восток - Инвест" Алексей ВАКСМАН. - Мы выпустили серию материалов в самой многотиражной газете Хабаровского края, где на примере модельного инвестиционного портфеля показали настоящие чудеса инвестиционного героизма. В течение нескольких лет с регулярностью раз в месяц проводили трехдневные семинары сначала в офисе компании, затем в академии. Мы бесплатно учили людей, вручали им по килограмму раздаточного материала, знакомили с фондовым рынком и обучали приемам работы на бирже. Из месяца в месяц мы вкладывали в это все больше средств, сил и времени, а отдача была нулевой". Со слов Алексея Ваксмана, с 1998 года через его компанию прошло несколько сотен инвесторов, но "100 одновременно работающих счетов не было ни разу".

"Нулевую" отдачу в поиске потенциальных инвесторов Алексей Ваксман объясняет двумя обстоятельствами. Во-первых, качественным составом населения, проживающего на территории Хабаровского края. Во-вторых, неспокойной политической и экономической ситуацией в стране. "Мы живем на территории, где 90% населения не склонно к финансовым экспериментам. Что касается оставшихся 10%, то только глупый человек покупает акцию, чтобы ее купить. Умный человек хочет ее продать и хочет сделать прогноз, когда и по какой цене. В нашей стране уже год как сделать прогноз невозможно. А до этого были дефолт в 1998-м, дело "Юкоса" в 2003-м, кризис банковской ликвидности в 2007-м. Обучаемость населения высока, но тот момент, когда количество перейдет в качество, еще не наступил", - резюмирует он.

Во Владивостоке в отличие от Хабаровска людей, кому знакомо понятие "фондовый рынок", и тех, кто на практике сталкивался с деятельностью брокеров, больше. Именно здесь в начале рыночных реформ активнее всего формировалась инфраструктура фондового рынка, было зарегистрировано две биржи, десятки инвестиционных компаний. К тому же в портовом городе свободных средств всегда было больше, чем в Хабаровске. Неслучайно даже московские инвестиционные компании осваивать Дальний Восток начали именно с Владивостока. Больше года там работают "Финам", "Тройка-Диалог", около четыре лет - "Кит-Финанс".

Представители местных инвестиционных компаний хоть и заявляют о том, что число потенциальных клиентов во Владивостоке невелико, однако называют цифры, которые противоречат этому. "Свободными деньгами у нас располагают предприниматели, - говорит заместитель генерального директора одной из старейших инвестиционных компаний Владивостока "Восток-Инвест" Александр МОРОЗОВ. - Но они вкладывают их в собственный бизнес, потому что это приносит больший доход, чем другие инвестиции. Тех, кто имеет свободные средства и не является предпринимателем, в городе мало. При этом обычной практикой последних нескольких лет является то, что люди, заработав здесь деньги, уезжают в Москву или за границу". Вместе с тем, он же утверждает, что ежегодно число клиентов фирмы растет на 20-30%. И это притом, что минимальная сумма, которую клиент должен внести на счет в "Восток-Инвест", составляет 300 тыс. руб. против 10 тыс. руб. в том же "Финаме".

Московские брокеры результаты работы в Приморье оценивают положительно. Так, со слов директора представительства "Тройка-Диалог" во Владивостоке Ивана ПОПОВА, с мая 2006 года к услуге интернет-трейдинга подключились около двухсот приморцев. Примерно столько же человек за год стали в Приморье и клиентами "Финама".

Досье На Камчатке наряду с местным брокером "Инвест-Лизинг" уже год действует представительство "Финама". В Якутске брокерское обслуживание предлагают "Якутский депозитарный центр" и "БИГЭ". Причем вторая компания является региональным партнером "Атона". В Хабаровске "Финам" открыл представительство летом этого года. Во Владивостоке и Хабаровске начала работать Группа компаний "АЛОР". Из банков брокерское обслуживание на территории округа предоставляют Альфа-Банк, ВТБ-24, Сбербанк, Дальневосточный банк, "Приморье", Примсоцбанк и ряд других.

Тощие кошельки

Среди московских компаний, распахнувших свои двери частным инвесторам на Дальнем Востоке, есть несколько, приоритетным направлением которых является работа с массовым сегментом. Такие компании готовы работать с частными инвесторами, открывающими счет на 10 тыс. руб. И активно занимаются просвещением населения. Одна из них "Финам". Со слов источника, пожелавшего остаться неназванным, после года работы представительство "Финама" во Владивостоке практически вышло на уровень безубыточности. На Камчатке темпы роста клиентской базы за последние полгода у них в два раза выше, чем за предыдущие полгода, хотя оборот пока невелик. В Хабаровске клиентами "Финама" уже являются несколько десятков человек.

Но сложность в том, что объем клиентской базы не гарантирует брокерской компании стабильный оборот. Ведь клиенты бывают разные: кто-то вносит на брокерский счет несколько млн руб., а кто-то - минимально возможную сумму. "И с $10 тыс., и с $300 мы зарабатываем один и тот же процент, - поясняет Алексей Ваксман. - А теперь представьте: приходит к нам парень, открывает счет на 10 тыс. руб., через месяц просит вывести 4,5 тыс. руб., еще через две недели просит вывести еще 2 тыс. руб. На следующий день после разговора по душам о пользе здорового консерватизма приносит 3 тыс. руб. По сути он использует брокерский счет как банковский, но наши затраты по обслуживанию этого счета в несколько раз превышают затраты банка и перекрывают все, что мы можем заработать на этом клиенте".

"Может, конечно, сложиться так, что пара клиентов закроет все наши потребности, и позволит выйти на уровень самоокупаемости, - говорит руководитель представительства "Финама" в Хабаровске Сергей КРЕМЛЁВ. - Это если, допустим, кто-то придет со $100 млн. Но при средней величине брокерского счета от 50 до 100 тыс. руб., клиентов должно быть не менее 200. С учетом того, что не менее 1/3 из них будет активно работать на бирже". Однако, как признаются брокеры, до 90% инвесторов, которые пробуют торговать, с рынка уходят. "Они либо сразу получают большой убыток и резко бросают торговлю, либо имеют небольшую "просадку" портфеля, но в течение 4-5 месяцев. Как следствие, тоже теряют оптимизм и выводят деньги".

Среди клиентов брокерских компаний на Дальнем Востоке, как в целом по стране, преобладают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. "Обычно это представители среднего класса с доходом от 25 тыс. руб. в месяц, - рассказывает исполнительный директор представительства "Финам" в Петропавловске-Камчатском Владимир ОРЛОВ. - Среди наших клиентов много военных, тех, кто через несколько лет выйдет на пенсию и рассматривает интернет-трейдинг как дополнительный источник дохода. Есть предприниматели, которые ищут применение своему капиталу". В Хабаровске и Владивостоке брокеры делят клиентов на две категории. Во-первых, молодежь - менеджеры среднего звена, зарабатывающие в месяц больше 25 тыс. руб. и желающие преумножить доход за счет своего интеллекта. Во-вторых, люди ближе к 40, занимающие позиции начальников отделов, желающие поднакопить средств на старость.

Ненужный брокер

Представители местных брокерских компаний утверждают, что интернет-трейдинг - это вещь на любителя. В том же "Восток-Инвесте" предлагают просмотр через место наблюдателя своих заявок и портфеля. "Клиент видит в реальном времени свои сделки и заявки, а сделки и заявки выставляет сотрудник нашей компании", - рассказывает Александр Морозов. Между тем представители московских компаний заверяют, что брокерское обслуживание - это уже прошлый день. "Зачем человеку заключать договор на брокерское обслуживание, если брокер ничего не комментирует и рекомендаций не дает, а нажимать кнопки и выставлять заявки в соответствующей программе каждый может самостоятельно?" - удивляются в одной из них. Но в качестве дополнения предлагают вариант голосовых торгов. "Вы набираете московский номер, называете пароли, выставляете заявку, и через 10-15 сек. она выполняется". По существу же это тоже брокерское обслуживание, только сопряженное с большим риском, поскольку у человека нет договора с брокером и депозитарием.

Действительно, при торговле на бирже решение о покупке-продаже ценных бумаг клиент принимает самостоятельно. Однако в "Финаме", например, за дополнительную плату можно получать на мобильный телефон информацию о действиях самых успешных трейдеров.

"Вы подключаете эту опцию, и в течение торгов к вам приходят SMS. Вы смотрите: Дорофеев купил 100 лотов РАО ЕЭС. Через 10 мин Дорофеев продал 300 лотов "Норникеля" и т.д., - рассказывает Сергей Кремлёв. - Или еще экзотичнее. Если вы подключаете такую услугу, как автоматический трейдинг, то все операции, которые производит Дорофеев, автоматически отражаются на вашем счете. То есть если Дорофеев что-то продает-покупает, то вы автоматически продаете-покупаете то же самое". Ну а если инвестор все же хочет получить консультацию, то в некоторых компаниях при размещении на депозите суммы в несколько миллионов рублей можно заключить договор на консультационное управление.

А вообще все эксперты сходятся во мнении, что сегодня в Интернете можно найти очень много самой разнообразной аналитической информации. Практически все брокерские компании выкладывают мнения аналитиков относительно будущей стоимости высоколиквидных ценных бумаг и прогнозируют развитие рынка. Задача инвестора в этой ситуации - отследить нужную информацию и воспользоваться ею.

"Какими-то глубокими знаниями, чтобы успешно торговать акциями через Интернет, клиенту обладать не надо, - считает Иван Попов. - Просто следует внимательно прислушиваться к мнению экспертов - аналитиков компании, через которую клиент торгует. Ведь их задача как раз состоит в том, чтобы найти наиболее интересные акции для инвестирования, с которых клиенты смогли бы получить максимальный доход. Если есть возможность пообщаться с брокерами на форуме, в чате, то обязательно надо ею пользоваться, чтобы задать тот или иной вопрос".

Взвешенный подход

Относительно того, нужно ли частному инвестору знать основы фундаментального и технического анализа, мнения брокеров расходятся. Одни утверждают, что это играет второстепенную роль. Другие настаивают на том, что это необходимо. "Тот, кто решил выйти на биржу, прежде всего должен знать себя, особенности своего характера, - считает Владимир Орлов. - Как показывает практика, человек может не знать экономику. Это знание даже порой вредит. Но он должен уметь учиться на своих ошибках. Самым важным является умение проанализировать свои поступки и понять, где была проявлена излишняя жадность, где излишний страх, и не повторить этого. 10% успеха на рынке - это анализ, а 90% - это психология".

"О фундаментальном анализе нужно иметь представление. Но по времени это очень затратный вид деятельности. Даже на анализ 10 компаний в течение месяца придется потратить много часов, - полагает Сергей Кремлёв. - Большая часть наших рекомендаций сводится к техническому анализу. Оптимальный вариант - когда человек знает фундаментальный анализ и следует рекомендациям технического анализа".

Начинающим инвесторам брокеры советую формировать портфель из высоколиквидных акций. "Если вы покупаете акции компании, сделки по которой проходят один раз в два года, то в случае обвала рынка вполне вероятно, что вы не сможете их продать, - рассуждает Александр Морозов. - Именно поэтому первое правило, которое мы советуем соблюдать начинающему инвестору, - покупать только высоколиквидные акции. Второе, о чем следует помнить, - средства, инвестируемые в ценные бумаги, не должны быть теми деньгами, что тратятся на поддержание жизни. Оптимальный вариант вложить эти деньги в акции и начать торговать, на какое-то время забыв о них". Из 50 самых интересных и ликвидных бумаг, котирующихся на российских биржах, со слов Сергея Кремлева, следует выбрать 10. Из них составить портфель, учитывая тот факт, что больше 5-6 бумаг в поле зрения удержать сложно.

При этом самая распространенная ошибка новичков, как считает Сергей Кремлёв, - это попытка догнать "уходящий" поезд. "Если сегодня к вам пришла бабушка-соседка и сказала, что надо покупать акции такой-то компании, это значит, что пришло самое время их продавать. Если вы не увидели зарождение тренда, то не стоит предпринимать никаких действий на его угасании". Еще одна вещь, о которой часто забывают инвесторы, со слов Сергея Кремлёва, - это "обрезать убытки коротко и не мешать расти прибыли". "При неблагоприятном движении цены, не надо надеяться на изменение тренда и терпеть убытки, нужно закрывать позицию, - говорит он. - В то же время если цена растет, не стоит спешить закрывать позицию, лучше дождаться максимума".

Большинство брокеров ориентирует клиентов на несколько сделок в месяц. При этом многие считают внутридневную торговлю занятием для искушенных трейдеров. Тем более что критичной величиной в этом случае является прибыль от сделок. Если прибыль невелика, то она уйдет на комиссию брокеру и депозитарию.

Скромные успехи

Затраты инвестора при брокерском обслуживании, как правило, состоят из комиссии брокера от торгового оборота, комиссии за депозитарное обслуживание. Тем, кто занимается интернет-торговлей, не стоит забывать про издержки на Интернет.

"Практически у всех брокеров комиссии примерно равны. Я бы не обращал внимание на их величину, так как более важным и для инвестора являются надежность брокера и качество прогнозов аналитиков компании, через которую он торгует", - считает Иван Попов.

Основной риск при инвестировании в фондовый рынок - это изменение рыночной цены акции в сторону, противоположную той, что прогнозировал инвестор. А на это влияет огромное число факторов. Начиная от макроэкономических, таких как темпы роста ВВП, инфляция, обменный курс национальной валюты, и заканчивая специфическими, такими как темп роста прибыли, выручки отдельной компании, различные корпоративные события и т. п.

Главным ориентиром по доходности, со слов Ивана Попова, является доходность биржевого индекса РТС или ММВБ. "Если вы не проиграли индексу, значит, ваша инвестиционная стратегия оказалась успешной, - говорит он. - Некоторые инвесторы предпочитают спекулировать. Полученный ими в этом случае доход зависит от самого человека, его методики торговли, а также от качества аналитики, которой он пользуется".

"Стабильный 30% годовой доход при вложении 1 млн руб. позволяет инвестору не работать, - размышляет Сергей Кремлёв. - Но достичь стабильной доходности в 30% непросто. Привилегированные акции Сбербанка, например, в начале этого года показали двукратный рост с 750 до 1500 руб. за штуку, а потом снова упали до 750". Владимир Орлов приводит примеры удачных инвестиций: "Человек, заключивший с нами договор год назад и вложивший 1 млн руб., к настоящему моменту имеет прирост в 35%. В течение года он приходил к нам всего несколько раз, перетряхивал портфель, те акции, что выросли в цене, продавал, а средства перекладывал в другие бумаги. Совершил не так много сделок, но получил высокую доходность. Другой клиент за лето заработал 30%. Из клиентов, торгующих каждый день, есть такие, которые в день зарабатывают 5%, но они на следующий день порой теряют эти проценты".

Со слов Сергея Кремлёва, в Хабаровске клиенты "Финама" пока многого не теряют, но еще и не зарабатывают. Как утверждает Владимир Орлов, на Камчатке еще ни один клиент "Финама" не потерял больше 50% капитала. "А потери связаны в основном с тем, что человек не ограничивает свои убытки: покупая какую-то акцию, он покупает ее на все деньги. Плюс к этому берет кредит. И когда цена падает, ему тяжело смириться с маленьким убытком, он начинает ждать, а падение продолжается. Иногда случается, что клиенты теряют до 20%".

Самым серьезным текущим провалом Александр Морозов называет первичное размещение акций ВТБ. "Те, кто в июне этого года купили акции ВТБ, к настоящему моменту потеряли до 30%. Цена одной акции упала с 13,6 руб. до 11,5". В качестве примера удачных долгосрочных инвестиций местные брокеры приводят покупку акции "Сахалинморнефтегаза", "Дальэнерго", "Хабаровскэнерго", "ДВМП", "Дальсвязи" на рубеже веков.

Трейдерский прилив

Прогнозы относительно числа будущих инвесторов на Дальнем Востоке варьируются в широком диапазоне. Так, Иван Попов считает, что с ростом финансовой грамотности число инвесторов на Дальнем Востоке обязательно будет расти. Его точку зрения разделяет Владимир Орлов: "В развитых странах каждая вторая-третья семья вкладывает деньги в фондовый рынок, и это может стать ориентиром для нас", - считает он. По мнению Сергея Кремлёва, у нас в стране многие 30-40 летние до сих пор не понимают, что им уже пора задуматься о том, на что они будут жить после выхода на пенсию. "Думаю, лет через 10 в России сложится устойчивый рынок частных инвестиций и число активных инвесторов даже на Дальнем Востоке превысит десять тысяч человек", - говорит он.

Александр Морозов интерес к фондовому рынку связывает с политической и экономической стабильностью в стране, поскольку именно эти факторы сказываются на движении биржевых индексов. "И хотелось бы, чтобы у каждого человека были свободные деньги, которые он сможет откладывать, а не тратить на сегодняшнее потребление", - добавляет он.

"Российский фондовый рынок в последнее время скорее огорчает инвесторов. Он не хочет расти даже на фоне растущей нефти, ни в какую не желает реагировать на действия ФРС США, - рассуждает Алексей Ваксман. - Не хотелось бы верить, что 1,5-летний рост по закону волновых теорий сменится более продолжительной коррекцией. Аналитики рисовали великие волны Эллиота и ждали от индекса покорения новых высот. Но рынок не растет. Отвратительная ситуация на нем рождает отрицательный финансовый результат у частных инвесторов. Большинство из них получат в этом году низкую доходность, если не убытки. Стимулировать приток новых инвесторов это не может. Что будет дальше, зависит от рынка, а его поведение в нашей стране чаще определяет политика, чем экономика".

Однако не все профессионалы фондового рынка настроены столь пессимистично. Так, директор владивостокского офиса Группы компаний "АЛОР" Юрий КИРСЕНКО, считает, что отрицательный финансовый результат инвестору несет не только поведение рынка, но и алгоритм принятия решений самим участником торгов. "Смотря какой инвестор, - подчеркивает наш собеседник. - Неплохую прибыль можно фиксировать и на падающем рынке, но это уже вопрос профессионализма, который приобретается годами ежедневной работы, а не получасовыми упражнениями время от времени". И это главное - фондовый рынок не особенно благоволит случайным людям.