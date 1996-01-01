Есть такая профессия - поручитель

Одни лишь мечтают о новом жилье. Другие уже сравнивают ставки кредитов, а следующие живут в новой квартире, приобретенной с помощью ипотеки. Однако решиться на ипотеку - это лишь часть вопроса. Немаловажно найти созаемщика и состоятельного поручителя.

На вопросы, кто эти люди и всегда ли необходимо обращаться к ним за помощью, ДДГ "ЗР" ответили специалисты банковской розницы Приморья.

Необходимость в созаемщике возникает в том случае, если доход заемщика недостаточен для получения необходимой суммы ипотечного кредита. Так утверждают во Владивостокском филиале банка "Кедр". Как правило, созаемщиком выступает супруг или супруга. Основным заемщиком в супружеской паре станет тот, чей доход выше.

Если же покупатель, что называется, вольная птица или супружеские отношения не оформлены официально, то единственное требование, предъявляемое к созаемщику, по словам специалистов Примсоцбанка, российское гражданство. По условиям МДМ-банка созаемщиками могут выступать только лица, состоящие в официальном браке. Как отмечает Александр ВЛАСОВ, начальник отдела продаж кредитных розничных продуктов Владивостокского филиала АКБ "Промсвязьбанк", созаемщиками могут быть также родители, совершеннолетние дети супругов.

В Национальном банке "Траст" для оформления ипотечного кредита созаемщик необходим только при наличии официально зарегистрированного брака (супруг выступает по ипотечному продукту либо поручителем, либо созаемщиком). Юлия КЛИМОВА, менеджер департамента "Корпоративный бизнес" НБ "Траст" обращает внимание, что при достаточном доходе и отсутствии официально зарегистрированного брака созаемщики не нужны. Наш эксперт, рассчитывая предполагаемую сумму ипотечного кредита, предлагает следующую схему.

Если минимальный доход заемщика - 12 тыс. руб. в мес., то максимально возможная сумма кредита составит лишь 250 тыс. руб. Соответственно, придется оформить до 3-х созаемщиков - это максимальное число участников сделки при расчете суммы кредита.

При заключении ипотечного договора в Банке Москвы также нет необходимости в созаемщике и поручителе, но лишь для "одиноких сердец". Специалисты банка советуют обратить внимание жена состоятельных мужей, оформляющих ипотеку, на то, что в этом случае они должны будут все же выступить созаемщиком или поручителем. Если муж не сможет в дальнейшем выплачивать кредит, а от квартиры она отказываться не захочет, то обязанности по погашению кредита перейдут к ней.

Татьяна ГАВРИЛОВА, главный специалист по связям с общественностью Дальневосточного ТУ Росбанка, также отмечает, что необходимость в созаемщике по ипотечному кредиту возникает в случае приобретения недвижимости супругами в совместную собственность. В таком случае муж и жена - солидарные заемщики.

В рамках программ ипотечного кредитования филиала "Владивостокский" ОАО "Импексбанк" понятия "созаемщик" нет, есть понятие "поручитель", им выступает один из официальных супругов. Два поручителя необходимы только в том случае, если жилая недвижимость приобретается на первичном рынке жилья и при этом данный застройщик не аккредитован банком. Доход заемщика и поручителей банк рассчитывается таким образом, чтобы его было достаточно для уплаты долга, процентов по кредиту, а также для жизни.

Если совокупного дохода заемщика и созаемщика все же не достаточно для получения ипотечного кредита, в Примсоцбанке учитывают доход поручителя в объеме до 25% от величины дохода заемщика. В отдельных случаях, когда высок уровень риска, Промсвязьбанк также может затребовать дополнительно поручителя. Его доход должен полностью покрывать сумму ежемесячного платежа. В МДМ-банке принимают в качестве дохода, заявленного в анкете созаемщика и поручителя на ипотечный кредит, сумму более $350 в месяц.

В каждом из банков кредитный договор и договор поручительства действуют на весь срок действия кредита.

По словам Татьяны Гавриловой, поручителям в первую очередь необходимо полностью ознакомиться с договорами. Сегодняшние реалии таковы, что беглый просмотр всех договоров и подписание их на "скорую руку" могут обернуться финансовым крахом. Внимательность и более ответственный подход позволят избежать возможных проблем и недоразумений как для поручителя, так и заемщика. В целом поручители подписываются на полную ответственность за финансовые проблемы клиента перед банком своими доходами и соответственно должны планировать риск возможных потерь.