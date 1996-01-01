Опасные связи

По мнению президента Альфа-Банка Петра АВЕНА, чтобы Россия смогла в течение ближайших лет нормально функционировать, надо решить фундаментальные проблемы. А именно построить частную систему пенсионного накопления, что снизит зависимость экономики от фондирования из-за рубежа. И попытаться слезть с нефтестальной иглы. Такое заявление он сделал на конференции для региональных СМИ: "Российский банковский сектор: факторы роста".

Рост цен и зачатки сегодняшнего кризиса ликвидности обусловлены внешними факторами, считает Петр Авен, и являются доказательством того, что Россия становится нормальной капиталистической страной. "Советская экономика была очень закрытой, и еще до последнего времени в России мы не ощущали влияния мировой экономики. А сегодня рост цен во многом обусловлен ситуацией в мире. И финансовые проблемы пришли из-за рубежа", - говорит он.

При этом в России реальные доходы населения растут быстрее, чем ВВП. То есть население богатеет быстрее, чем страна. С этим связан один из главных вызовов для государства - опережающий рост импорта. "Бум спроса только тогда устойчив, когда он провоцирует собственный рост производства, - замечает Петр Авен. - У нас в разные периоды импорт все время рос быстрее, чем производство. Обратить потребительский бум в средство роста Россия в полной мере пока не смогла".

Рост потребления в России подогревают банки. Рынок потребительского кредитования каждый год удваивается, ипотека растет и уже составляет 1,8% ВВП. Но, как замечает банкир, рынок растет за счет иностранных средств. И средств этих не хватает. Хотя активы банковской системы к ВВП в России за 7 лет с 2000 г. выросли с 33 до 57%, это гораздо меньше, чем в том же Китае, например.

При этом сегодня российская банковская система должна Западу больше $100 млрд, и доля внешнего долга в целом по системе составляет 20%. "Если 20% денег пришло от заемщиков, которых вы не контролируете, это опасно, так как деньги могут уйти", - уверен Петр Авен. Между тем до последнего времени отдельные банки практически целиком финансировали свой рост средствами из-за рубежа. Наиболее яркий пример - банк "Русский стандарт". 79%, или $6,5 млрд его пассивов, составляли западные деньги. В этой ситуации, если "что-то происходит на Западе, то деньги встают, их надо отдавать, а новые не приходят, и начинаются проблемы", - поясняет Петр Авен.

Но, как подчеркивает президент Альфа-Банка, дефолт российской банковской системе не угрожает. "Никакой реальной проблемы пока нет. Реальное отношение резервов к внешнему долгу России сейчас составляет 106%. То есть, что бы ни случилось, при разумной внешней политике государство сможет закрыть любые финансовые проблемы: даже при худшем варианте, когда ни банки, ни корпорации не смогут заплатить Западу по долгам". Однако паника возникнуть может. "Не приведи господь одному банку встать, а ему на два дня позже помогут. Народ легко поддается панике". И об этом ЦБ надо помнить.

По мнению Петра Авена, сегодняшний кризис отличается от событий 1998 г. "В 1998 г. был кризис чувства долга - государство не могло выполнять свои обязательства. Сейчас проблемы пришли с Запада и обрушились неожиданно. Но так как у государства есть ресурсы, чтобы с этим кризисом справиться, то никаких экономических оснований для дефолта нет".

Однако чтобы избежать кризиса доверия, со слов Петра Авена, ЦБ должен принять ряд мер. А именно: увеличить уровень страхового депозита. "Наши эксперты считают, что сумму страхового депозита можно поднять до 700 тыс. руб., что соответствует уровню Хорватии и Польши. У нас много людей имеет на счетах более 400 тыс. руб.", - поясняет он. А во-вторых, нужно предоставить банкам реальную возможность финансироваться в ЦБ. Не только снизить обязательные резервные требования для банков, но и расширить перечень залогов, под которые банки смогут кредитоваться в Банке России.

Несмотря на то, что кризис ликвидности сегодняшней России не угрожает, банкир считает, что государству необходимо задуматься о проведении фундаментальных реформ. "Почему банки берут деньги на Западе? - говорит он. - В России как не было, так и нет длинных пассивов, нет частных пенсионных фондов. Пенсионная реформа сегодня - самая главная реформа, которая нам нужна".

Сегодня около 22% населения РФ получает государственные пенсии. При этом соотношение средней пенсии к средней зарплате составляет 28%. "А в экономической теории принято считать, что соотношении меньше 30% - социально опасно". Причем только 1% ВВП на текущий момент находится в частных пенсионных фондах России, в то время как в Казахстане 10% - столько же, сколько во Франции. "Если мы не сделаем частную пенсионную систему, то у государства никогда не будет денег, чтобы обеспечить нормальную пенсию. Если мы не создадим частную пенсионную систему, у нас никогда не будет длинных денег и мы по-прежнему будем брать за рубежом", - утверждает Авен.

Чтобы пенсионная система заработала, по мнению банкира, вложение средств в пенсионные фонды, во-первых, надо стимулировать. "Если вы кладете деньги в частный пенсионный фонд, государство кладет туда столько же и еще добавляет предприниматель - это стимул". Во-вторых, нужно пропагандировать и объяснять. В-третьих, гарантировать - необходимо отладить работу с частными пенсионными фондами, обеспечить их регулирование. "Возможно, создать систему страхования пенсионных накоплений".

Еще одна проблема российской экономики - зависимость от цен на черное золото и металл. Еще в 1995 г. доля топлива в экспорте России была 37%, а в 2007 г. - уже 62%. "Для России сегодня колоссальное значение имеет цена на нефть. Если она будет расти, то при разумной экономической политике у нас есть все шансы на устойчивый рост в течение ближайших 10 лет. Но если она упадет, то нам грозят финансовые кризисы". Зависимость от сырья, уверен Петр Авен, надо снижать. "Но делать это трудно и непонятно как. Пока действует парадоксальный способ снижения зависимости. Нефтяные компании все, что выше $25 за баррель, отдают в Стабилизационный фонд. У нас сегодня самое жесткое в мире налоговое регулирование в нефтяной отрасли. А в результате впервые за многие годы добыча нефти в России падает, если не считать Сахалин и Юганск".

"Раньше, - продолжает президент Альфа-Банка, - нефтяные деньги, которые зарабатывали частные компании, шли на развитие других отраслей. "Вымпелком", например, создан нами за счет средств, заработанных на нефтянке". А сейчас компаниям невыгодно заниматься нефтью. "Мы не зарабатываем деньги на этом, значит, не вкладываем их во что-то другое". При существующей системе надо искать какие-то новые механизмы распределения средств. "Не просто совать деньги из нефтяной отрасли куда-то. Тем более что рассовать их правильно через Стабилизационный фонд невозможно. Нужна структурная перестройка. Это налоговый режим, инвестиции. Возможно, какие-то курсовые режимы".

На брифинге Петр Авен ответил на несколько дополнительных вопросов, касающихся развития банковской сферы:

- Будут ли в ближайшей перспективе крупные национальные банки скупать региональных игроков?

- Покупать некого. Сегодня существует такой колоссальный отрыв банков первой десятки от остальных, что нам дешевле создать новый банк, чем встроить в свою систему уже существующий. У нас в IT работает 300 человек, и по уровню система не уступает Сити-банку. Ни в одном региональном банке ничего похожего нет. В отличие от Запада в России будет происходить умирание отстающих. Оптимальное количество банков на страну с точки зрения обеспеченности активами на душу населения - 200-300.

- Насколько успешно конкурируют с российскими банками иностранные игроки?

- Они быстро учатся, набирают русские команды и работают довольно эффективно. Несколько моментов стали для нас неожиданностью. Во-первых, оказалось, что они быстрее встраиваются в русскую жизнь, учатся понимать людей, научились строить отношения. С другой стороны, мы поняли, что технически ничем им не уступаем. Ни с точки зрения оснащенности, ни по технологическому уровню продуктов. Наша команда IT может войти в любой мировой банк, и им такие предложения поступают.

- Что будет происходить со ставками кредитования по ипотеке?

-Из-за того, что пока денег в системе мало, в течение нескольких месяцев они меняться не будут. Но в ближайшие два-три года продолжится их снижение. Они будут падать, как это происходило в потребительском кредитовании. Когда рынок не знает, с чем имеет дело, то риски высоки, и банки закладывают их в ставки. Когда понятно, с чем приходится работать, когда построены связанные скоринговые модели, когда отработаны способы взыскания имущества и т.д., риски падают и падают ставки. И это не дело государства снижать ставки. Оно может влиять на этот процесс только опосредованно в качестве одного из игроков через АИЖК.

- Насколько успешно частные банки конкурируют с государственными?

- Я всегда был противником государственных банков. Я считаю, что для решения стратегических задач государству достаточно одного банка, а у нас их сейчас три: Сбербанк, ВТБ и "де факто" Газпромбанк. Бесспорно, у них есть преимущества, а именно доступ к ресурсам, чего мы не имеем. Газпромбанк показывает феноменальные результаты роста, но это несложно, если Газпром и все, кто с ним работает, обязаны держать там деньги. Мы, как акционеры, ставим менеджменту ориентиры по доле рынка без учета доли госбанков. С другой стороны, я уверен, что ни один госбанк не может обеспечить того сервиса, который есть у нас. Они не могут работать так, как мы. У них другая система мотивации, нет таких технологий. А более обеспеченные люди ставят на первое место именно уровень сервиса. Я верю в частный сектор - частные компании всегда эффективней государственных.