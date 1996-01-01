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Представители МФК и ЕБРР вошли в совет директоров Примсоцбанка
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Акционеры Примсоцбанка (Владивосток) на внеочередном собрании 18 октября избрали в совет директоров представителей новых акционеров - советника Международной финансовой корпорации Грег АЛТОН и представителя Европейского Банка Реконструкции и Развития Майкл ТЭЙЛОР. Еще 7 мест сохранили за собой члены действовавшего совета директоров.
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