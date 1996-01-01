Представители МФК и ЕБРР вошли в совет директоров Примсоцбанка

Акционеры Примсоцбанка (Владивосток) на внеочередном собрании 18 октября избрали в совет директоров представителей новых акционеров - советника Международной финансовой корпорации Грег АЛТОН и представителя Европейского Банка Реконструкции и Развития Майкл ТЭЙЛОР. Еще 7 мест сохранили за собой члены действовавшего совета директоров.