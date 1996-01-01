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Как управлять семейным бюджетом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Итак, денег не бывает много. Более того - их вечно не хватает. Поэтому вопрос о рациональности в отношении семейного бюджета открыт всегда.

Но когда он становится ребром и требует обсуждения, мы внутренне морщимся: если тратить деньги правильно (с общепринятой точки зрения), от приятного и любимого придется отказаться. Но ведь мы о стольком мечтаем! Распределяйте семейные деньги по принципу "80%, 20% - на мечту".

Наши знания о том, как планировать семейный бюджет, складываются из опыта родителей и "детских клятв": мол, у меня все будет по-другому. Поэтому прежде чем появляется собственный опыт, молодые пары сталкиваются с неожиданными трудностями. Хочется букетов и конфет, кафе и кино - тему денег, как правило, не обсуждают. Когда же они кончаются (обязательно не вовремя!), оказывается, что букет розстоил, как сто булок хлеба. Составьте небольшое приложение к своему семейному бюджету. Пусть каждый из вас напишет, какой именно подарок его порадует.

Если в течение двух-трех месяцев аккуратно записывать все траты, случится чудо - вы наконец поймете, куда уходят деньги. Кроме этого, сможете в будущем планировать траты лучше. Вот примерный вариант семейного бюджета: питание, коммунальные платежи, бытовые расходы, транспортные расходы, образование, одежда и обувь, мебель и бытовая техника, крупное (ремонт, машина, дача), "фонд здоровья", "накопительный фонд".

Несколько простых советов тем, кому трудно придерживаться планов: уходя из дома, берите с собой деньги только на предполагаемые покупки - без запаса; попросите помощи у домашних - пусть контролируют вас; награждайте себя за выполнение финансового плана и штрафуйте за нарушение.

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