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В банки придут кураторы ЦБ
В "Вестнике Банка России" опубликовано положение о кураторах кредитных организаций. Уже с 1 января 2008 г. куратор, назначаемый ЦБ, получит доступ практически ко всем тайнам закрепленного за ним банка и даже сможет присутствовать на всех его совещаниях, заседаниях и собраниях, например на совете директоров или акционеров.
Однако, как пояснил РБК daily первый зампред ЦБ Геннадий МЕЛЬКЬЯН, кураторы смогут появляться на заседаниях или собраниях банка лишь с разрешения самих банкиров и только в исключительных случаях.
Кураторство вводится с целью совершенствования банковского надзора и лучшего понимания финансовой устойчивости банков, прозрачности структуры их собственности, а также структуры группы, в которой банк является материнской компанией или ее участником. В положении прямо говорится, что кураторы будут иметь доступ практически ко всем вопросам, связанным с деятельностью закрепленного за ними банка, смогут присутствовать на всех совещаниях, заседаниях и собраниях. Кураторы будут обязаны не реже одного раза в полгода готовить развернутую аналитическую записку, из которой должны быть понятны краткосрочные и среднесрочные перспективы развития банка, структура его собственности и т.п.
По словам Геннадия Меликьяна, одной из причин появления института кураторов является введение персональной ответственности сотрудников ЦБ за ситуацию в каждом конкретном банке. При этом он пояснил, что кураторы смогут посещать заседания подшефного банка только с разрешения его руководителей. "Причем кураторы смогут этим пользоваться в исключительных случаях, а не на регулярной основе, - уточнил г-н Меликьян. - И после 1 января 2008 г. только инспекция и только по специальному разрешению ЦБ будет иметь право на посещение кредитной организации без разрешения ее топ-менеджеров".
В свою очередь президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН пояснил, что институт кураторства был задуман не как элемент дополнительного надзора, а как система "одного окна", которая позволила бы и ЦБ, и банкирам взаимодействовать более эффективно. "Надеюсь, на практике так и будет", - отметил Гарегин Тосунян.
Зампред правления Абсолют Банка Анатолий МАКСАКОВ считает, что присутствие кураторов на заседаниях банка должно быть увязано с качеством корпоративного управления. "Есть публичные банки, не раз и не два проверенные регулятором, - отмечает Анатолий Максаков. - Другое дело маленькие банки с непрозрачной структурой кредитного портфеля и собственности. Если кураторы будут присутствовать на их заседаниях или собраниях, наверное, это будет эффективно".
Вице-президент ОАО "Дальневосточный банк" Ольга МОЛОКОВА новое положение о кураторстве оценивает положительно.
"Дальневосточный банк и сейчас конструктивно сотрудничает с нашим куратором и старается быть предельно открытым, - отмечает Ольга Молокова, - что касается присутствия кураторов на заседаниях органов управления банка, то, учитывая, что это право, а не обязанность, можно предположить, что в отношении банков, соблюдающих все требования регулятора по раскрытию информации и соблюдению экономических нормативов, отсутствует необходимость частого посещения куратором рабочих заседаний органов управления".
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