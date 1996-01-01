Кредитные брокеры объединяются

На прошлой неделе во Владивостоке прошло учредительное собрание кредитных брокеров, на котором было принято решение о создании некоммерческого партнерства "Ассоциация кредитных брокеров Приморья".

Инициатива создания Ассоциации принадлежит компании "Кредитный сервис", являющейся лидером кредитно-брокерского сегмента рынка в Приморье.

Почти все страховые компании и большая часть банков Приморья сотрудничает с кредитными брокерами. При условии наличия систем саморегуляции и внутреннего контроля, которые может обеспечить "Ассоциация кредитных брокеров Приморья", данное сотрудничество позволит брокерам получить доступ к учебно-методической информации, организовать обмен информацией. Ассоциация будет отстаивать интересы легальных кредитных брокеров перед финансовыми партнерами и даст право на получение различных преференций от банков. Планирует совместно с банками работать над расширением возможностей кредитования различных групп населения и секторов бизнеса.

По замыслу членов Ассоциации, следующим важным шагом по продвижению системы развития кредитного брокериджа в Приморье должно стать введение добровольной сертификации кредитно-брокерских фирм с дальнейшей аккредитацией ее членов при банках-партнерах.

Все намеченные мероприятия позволят повысить профессиональные стандарты приморских брокеров и будут способствовать очищению рынка кредитного посредничества от мошенников.

Председателем некоммерческого партнерства "Ассоциация кредитных брокеров Приморья" избран Александр ИВАШКИН, заместителем председателя - Виктор ОВЕЧКИН, работающий заместителем гендиректора известной в Приморье ипотечной компании "ДВИЦ"