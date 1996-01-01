"Росгосстрах" намерен повсеместно автоматизировать урегулирование убытков

"Росгосстрах" планирует к середине 2009 г. внедрить автоматизированную систему урегулирования убытков "ГУРУ" во всех регионах, где присутствует компания. Как передает "Интерфакс", об этом сообщила заместитель руководителя департамента урегулирования убытков "Росгосстраха" Екатерина ГЕЛЬФАНД на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По ее словам, Свердловская область стала шестым регионом, где "Росгосстрах" внедряет систему "ГУРУ". Ранее система была внедрена в Ленинградской, Ярославской, Ивановской, Тюменской областях и Краснодарском крае. "На следующей неделе к системе присоединится Пермская область, а 5 ноября - "Росгосстрах - Столица". К середине 2009 г. мы охватим всю страну. До конца 2007 г. 50% (страховых убытков), которые урегулирует "Росгосстрах", будут уже урегулироваться по этой системе", - сказала Е.Гельфанд.

"Система позволяет бороться с географией и избавиться от бумажного документооборота", - отметила она, добавив, что опыт работы автоматизированной системы урегулирования убытков в регионах показал, что сроки выплат сократились вдвое и в настоящее время в среднем не превышают недели, при этом был прецедент, когда убыток был урегулирован за один день.