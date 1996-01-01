"Тройка Диалог" осталась в лидерах

Согласно рейтингу организаторов и андеррайтеров облигаций агентства Cbonds по итогам девяти месяцев, бесспорным лидером по организации размещений стала ИК "Тройка Диалог".

Ненамного отстает банк ВТБ, который в четвертом квартале выступил организатором крупных облигационных займов ВТБ 24 и Россельхозбанка, что может позволить ВТБ выбиться на первое место по итогам 2007 г.

В целом бессменность лидеров рейтинга можно объяснить низкой активностью на долговом российском рынке в результате кризиса ликвидности: инвесторы предпочитали продавать облигации даже самых хороших эмитентов, соответственно, на таком рынке желающих провести размещение было мало.