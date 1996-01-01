Пенсионный фонд призвал женщин откладывать деньги

Один из бельгийских пенсионных фондов призвал женщин уже сейчас подключаться к разработанным компаниям пенсионным программам.

Но сделал это не при помощи обычной текстовой рекламы, а с помощью картинок, доходчиво объясняющих дамам, на что они смогут потратить накопленные таким образом средства, сообщает rokf.ru.

Идея проста - если вовремя вложиться в правильный пенсионный фонд, то даже годы будут вам нипочем. Через какие-то 30 лет накоплений каждая пенсионерка сможет получить сумму, которой хватит не только на жизнь, но и на то, чтобы вернуть себе девичью грудь и ягодицы. Какая женщина перед такой рекламой устоит?