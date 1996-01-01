Выйти на рынок капитала без МСФО сегодня практически невозможно

Сроки перехода на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) в России до сих пор не определены, но интерес к этим стандартам растет с каждым годом.

Что дает компании международная финансовая отчетность и с какими трудностями сталкиваются российские предприятия при переходе на МСФО, ДДГ "ЗР" рассказала старший консультант отдела корпоративного обучения ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" Татьяна ВОРОТЫНЦЕВА, которая провела во Владивостоке семинар в рамках проекта ТАСИС.

- Цель семинара - ознакомить специалистов с правилами составления финансовой отчетности по международным стандартам и подготовить их к сдаче экзамена для получения Диплома АССА ДипИФР. Подобные семинары проводятся в России в рамках проекта ТАСИС "Осуществление реформы бухгалтерского учета и отчетности", который финансируется Европейским союзом - участники семинара оплачивают только организационные расходы.

- Когда Россия планирует полностью перейти на МСФО?

- Точная дата до сих пор не определена. В свое время Министерство финансов РФ провозгласило, что переход на МСФО возможен в 2009 г., но после этого никаких дополнительных заявлений и разъяснений сделано не было. Несмотря на такую неопределенность, процесс идет: многие крупные компании уже создали департаменты (либо отделы) по международной отчетности и активно обучают своих специалистов. Интерес к программам обучения по МСФО есть не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других российских городах - это фиксируют и отечественные, и международные аудиторские компании.

- Какие преимущества дает компании финансовая отчетность, выполненная по международным стандартам?

- Сегодня выйти на рынок капитала без МСФО практически невозможно - серьезные зарубежные инвесторы не будут вкладывать средства в компанию, которая не может предоставить отчетность, выполненную должным образом. И речь идет не только о цифрах: вы обязаны защитить собственную отчетность, снабдив ее исчерпывающими пояснениями, а для этого нужно понимать, что стоит за каждым показателем. Если у инвестора возникло недопонимание, то он, как правило, предполагает худшее и может просто отказаться с вами работать. Выход российских компаний на зарубежные рынки товаров и услуг тоже требует наличия отчетности по международным стандартам.

Сколько предприятий в нашей стране уже используют МСФО, сказать сложно - статистики на этот счет не существует, но хочу отметить такую тенденцию: чем выше деловая активность в регионе, чем больше инвестиций туда привлекается - тем быстрее идет процесс освоения МСФО. Там, где бизнес развивается слабо, интерес к международным стандартам проявляют лишь отдельные компании.

- С какими проблемами чаще всего сталкиваются предприятия при переходе на МСФО?

- Главная проблема - это кадры. Сегодня обучение бухгалтера стандартам международной финансовой отчетности стоит недешево, но приглашать консультантов со стороны еще дороже. Поэтому имеет смысл один раз потратить деньги на качественное обучение персонала, отладить процесс подготовки МСФО в компании - после этого затраты снижаются, и в дальнейшем сотрудники будут только совершенствовать свои навыки и отслеживать происходящие изменения. Хочу подчеркнуть, что самостоятельно изучить МСФО достаточно трудно. Во-первых, в России до сих пор нет официально подтвержденного перевода стандартов на русский язык. Во-вторых, тексты МСФО сами по себе сложны для понимания - для того чтобы досконально разобраться, вникнуть в суть, необходимы практические семинары. Наконец, стандарты меняются, информацию приходится обновлять постоянно, а делать это самостоятельно для предприятия накладно - разумнее будет пользоваться услугами организации, которая на этом специализируется.

Как правило, российские бухгалтеры охотно проходят обучение, они понимают, что будущее за МСФО, специалист с такими знаниями будет стоить на рынке труда значительно дороже. И руководство компании должно понимать: вложив деньги в специалиста, нужно подумать о том, как его удержать, создать такую мотивацию, чтобы после прохождения обучения он не покинул компанию, иначе деньги будут выброшены на ветер.