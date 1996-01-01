"БФГ-Кредит" обзавелся "Лидером"

Приморский КБ "БФГ-Кредит" начал осуществлять денежные переводы по международной системе "Лидер". Минимальный срок, через который получатель может взять деньги в руки в другом городе или стране, составляет 10-15 минут. Переводы принимаются в рублях и валюте по ставке от 1,5 до 4%.