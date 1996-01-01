В банке "Приморье" есть CONTACT

АКБ "Приморье" с октября осуществляет денежные переводы в системе СONTACT. Отличием от уже существующих систем денежных переводов является возможность такого финансового обмена не только между физическими лицами, но и между юридическим и частным лицом. Комиссия за денежный перевод (без открытия счета) между физическими лицами составляет 2% от суммы перевода в рублях по территории РФ и 2-3% - в долларах США, евро и рублях за рубеж.