Правительство не сможет удержать инфляцию в запланированных рамках

Министр экономического развития Эльвира НАБИУЛЛИНА заявила, что инфляция в России по итогам 2007 г. выйдет за запланированный правительством показатель. Слова министра передает "Интерфакс". Ранее официальные чиновники настаивали, что смогут удержать инфляцию в пределах 8%.