Страховой "кот в мешке"

На прошлой неделе жители Фрунзенского района Владивостока получили платежки за коммунальное обслуживание с дополнительной строкой "Добровольное страхование жилья". 100 рублей добровольно предлагается заплатить страховой компании "Дальстар".

Проявила инициативу по приобщению граждан к страховой культуре УК "Эгершельд". Как удалось выяснить "ЗР - Диалог" в компании "Дальстар", страховой платеж, указанный квитанции, действительно добровольный. И если жилец считает, что ему нет необходимости страховаться, то он может смело вычеркнуть данную строчку и уплатить лишь традиционные платежи. К слову сказать, подобное страхование предусматривает покрытие ущерба от нанесения вреда третьим лицам. Например, вы затопили соседей, у которых недавно был сделан дорогостоящий евроремонт, либо вы сами стали жертвой потопа. Дело хорошее. Но почему не спросили нас?