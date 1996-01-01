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Не нужен нам кредит китайский
Мощная поддержка со стороны государства банковского сектора в Китае и твердый курс юаня предполагают невысокие кредитные ставки, которыми вполне могут воспользоваться и зарубежные банки, в том числе российские. Годовая ставка по кредитам в юанях составляет около 7% годовых.
Однако в ходе опроса, проведенного ДДГ "ЗР" среди специалистов банковского сектора Приморья, подобный вопрос вызвал буквально "культурный шок", что само по себе означает, что банки не ставят перед собой цели заимствовать у китайских соседей либо уже столкнулись с отказом. Более того, как отмечают наши независимые эксперты, в России, и в Приморье в частности, нет прецедентов предоставления китайскими банками финансовых кредитов ("живых денег") российским банкам. Такова политика китайских властей.
По словам Ксении ПЛЕТЦЕР, директора приморского филиала ОАО "Восточный экспресс банк", в принципе, возможность кредитования в Китае для наших банков существует, но на практике это очень проблематично. На уровне головных банков Китая благосклонности к таким операциям нет, хотя в китайском законодательстве отсутствуют прямые запреты.
Главная проблема российских банков при обсуждении вопросов кредитования в Китае - требование обязательного обеспечения в 100% размере привлекаемых МБК (обеспечение должно отвечать международным требованиям, т.е. страховка и т.п.). После подсчёта всех временных затрат на привлечение кредитных средств из Китая наши банкиры теряют к ним интерес.
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