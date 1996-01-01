Потребкредиты вносят в Госдуму

Зампред банковского комитета Госдумы Анатолий АКСАКОВ заявил, что в ближайшие дни он внесет в парламент законопроект "О потребительском кредите", подготовленный ассоциацией региональных банков "Россия". Между тем, как заявил РБК daily директор департамента финансовой политики Минфина Алексей САВАТЮГИН, правительство также будет вносить в Госдуму свой вариант одноименного законопроекта, правда, когда это произойдет, он не знает.

Законопроект "О потребительском кредите", разработанный Минфином, ориентирован исключительно на кредитные организации и не регламентирует деятельность компаний, которые выдают займы, в том числе на потребительские нужды. Альтернативный вариант, подготовленный ассоциацией "Россия", распространяется на кредитные и некредитные организации, также в нем прописаны права и обязанности коллекторских агентств. При этом оба варианта призваны защитить заемщиков от недобросовестных кредиторов.

По словам Анатолия Аксакова, нет смысла больше ждать, когда правительство представит в Госдуму свой вариант законопроекта "О потребительском кредите", поэтому в самое ближайшее время он внесет на рассмотрение депутатов одноименный проект, разработанный ассоциацией "Россия". "Тем более что наш вариант основан на концепции, которая лежит и в основе минфиновского законопроекта, - добавил Анатолий Аксаков. - Мы просто взяли ее и доработали". По его словам, дальнейшее затягивание внесения законопроекта "О потребительском кредите" способствует разрегулированности рынка потребкредитования: в отсутствии четких правил игры на этом рынке пытаются навести порядок Генпрокуратура, Роспотребнадзор, не говоря уже о недовольных заемщиках, которые чуть ли не в массовом порядке обращаются в суд.

"Вдобавок в Интернете начали появляться объявления о предоставлении потребкредитов быстро и без каких-либо справок, - сказал г-н Аксаков. - Это мошенники, которые своими действиями создают дополнительные проблемы заемщикам и кредитным организациям. Между тем наш законопроект регламентирует деятельность кредитных брокеров и прописывает их ответственность, в том числе уголовную".

"Пусть вносят, - заявил Алексей Саватюгин. - Мы же не вправе запрещать депутатам Госдумы вносить свои законопроекты. Однако правительство также намерено внести свой вариант законопроекта "О потребительском кредите". Правда, как скоро это будет, мне неизвестно". По словам Анатолия Аксакова, он надеется, что разработанный "Россией" законопроект "О потребительском кредите" будет принят до конца осенней сессии.

Однако первый зампред банковского комитета Госдумы Павел МЕДВЕДЕВ считает, что у законопроекта практически нет шансов на прохождение через Госдуму: "На мой взгляд, правительственный вариант проработан более детально".