У Промсвязьбанка - "Доверительный кредит"

Промсвязьбанк запустил программу кредитования частных лиц "Доверительный кредит". Теперь работники предприятий - клиенты банка, смогут получить потребительский кредит на льготных условиях, в том числе под 16% годовых в рублях и 12% в валюте на 2 года.