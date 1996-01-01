Восточный экспресс банк поднялся на 114-ю строчку

По итогам работы I полугодия 2007 г. Восточный экспресс банк увеличил чистые активы на 74,9%, в результате чего поднялся на 114-ю строку рейтинга 200 крупнейших банков России по величине данного показателя. Повышение на 33 позиции стало основанием для вхождения в пятерку лидеров по динамике активов.