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Бумажные "червонцы" все также в ходу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Банк России в ближайшее время не планирует отказываться от 10-рублевой банкноты.

По данным ЦБ РФ, в России планировалась замена банкноты достоинством 10 рублей на монеты аналогичного достоинства. Первый зампредседателя правления ЦБ РФ, Георгий ЛУНТОВСКИЙ, заявлял, что необходимость замены банкнот монетами обусловлена недолговечностью бумажных денег. Например, если срок обращения 10-рублевой банкноты составляет менее 1 года, то срок службы монеты - 10-15 лет. Впрочем, отказ от 10-рублевой банкноты если и состоится, то не в ближайшем будущем.

По данным уральских банков, доля 10-рублевых банкнот в их общем количестве за год не изменилась. Как сообщила "Новому Региону" начальник управления кассового обслуживания СКБ-банка Лариса ЛАРИОНОВА, если бы Центробанк действительно готовился заменить в обращении банкноту на монеты, то доля банкноты постепенно снижалась бы. Пока же наблюдается обратное явление: доля десятирублевок сохраняется на прежнем уровне, а их количество увеличивается пропорционально общему росту наличной денежной массы.

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