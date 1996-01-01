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Китай не даст своих брокеров в обиду
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Власти Китая не дадут иностранным компаниям поставить под контроль брокерские фирмы на своем быстро растущем фондовом рынке.
Как сообщил источник Bloomberg, соответствующий законопроект, находящийся сейчас на рассмотрении государственной комиссии по ценным бумагам КНР, предусматривает ограничение доли иностранного капитала в таких компаниях 20%. В ходе стратегического диалога по экономике между Китаем и США в этом году вице-премьер Госсовета КНР У И неоднократно обещала американскому министру финансов Генри ПОЛСОНУ открыть рынок ценных бумаг для иностранных компаний, но, похоже, ущемлять интересы своих фирм Пекин в ближайшее время не собирается.
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