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Рубль пустили по миру
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
На прошедшей неделе российским рублем впервые начали торговать на зарубежной площадке по продаже валюты. Однако до получения им статуса мировой резервной валюты пока еще далеко. Крупный российский банк продавал рубли на торговой платформе "Лава Эф-экс Интербанк", американской компании "Лава Трейдинг". И первые сделки по приобретению рубля уже состоялись. Правда, размер сделок и страны, в которых они состоялись, не указываются. Впервые за 800 лет существования рубля российский банк начал торговлю рублем на зарубежной брокерской площадке, отметил один из топ-менеджеров банка Игорь СУЗДАЛЬЦЕВ. По его словам, наша национальная валюта стала на 100% конвертируемой.
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