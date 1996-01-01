Банкирам добавят ответственности

Агентство по страхованию вкладов разработало новые предложения по борьбе с выводом банковских активов. К субсидиарной ответственности руководителей и собственников банков-банкротов АСВ предлагает ввести уголовную ответственность для работников банков за фальсификацию отчетности и наделить Банк России правом дублировать банковские базы данных и архивы документов.