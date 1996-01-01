"Кредитки" Промсвязьбанка обзавелись льготным периодом

Все региональные филиалы Промсвязьбанка, в том числе Владивостока и Хабаровска, приступили к выпуску кредитных карт со льготным периодом кредитования до 50 дней. В рамках нового продукта банк предлагает карты Visa в рублях, долларах США и евро. Процентная ставка по кредиту составляет от 22% в рублях и от 21% - в долларах и евро. Клиентам, расплатившимся "кредиткой" в торгово-сервисной сети, начисляется вознаграждение в размере 0,5% от суммы операций.