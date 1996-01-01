Россельхозбанк будет кредитовать рыбаков под 12% годовых

О масштабном сотрудничестве рыбацкой отрасли и Россельхозбанка объявил глава государственного комитета по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ. По его словам, были проведены переговоры, в ходе которых стороны договорились о том, что банк ежегодно будет кредитовать рыбохозяйственные предприятия на сумму в 50 млрд руб. "Правда процентная ставка для рыбацких предприятий будет 12% годовых, меньшей ставки установить мы не смогли", - заявил Андрей Крайний.