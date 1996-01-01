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Примсоцбанк укрепляется в "Левобережном"
Приморцы продолжают осваиваться в Новосибирске. По сведениям ДДГ "ЗР", председатель правления Примсоцбанка Дмитрий ЯРОВОЙ в сентябре приобрел 19,9993% акций Новосибирского социального коммерческого банка "Левобережный".
Ранее Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области на аукционе продал принадлежавший областной администрации 36,36% "Левобережного" за 162,5 млн руб. компаниям ООО "Комплаенс-Брок" и ЗАО "Золотая россыпь". По сведениям ДДГ "ЗР", пакет был приобретен этими компаниями в интересах все того же "Примсоцбанка".
Напомним, летом 2006 г. новосибирские компании "Финос" и "Сибтрейдком", а также Фонд поддержки социальных инициатив и Центр социальных программ "Развитие" продали 58,5% акций "Левобережного" компании "Форсети-2003" (Владивосток) и трем физлицам, аффилированным с Владивостокским морским торговым портом (ВМТП) и Примсоцбанком. После этого в совет директоров банка вошли президент ОАО "ВМТП" Вячеслав ПЕРЦЕВ, почетный президент ОАО "ВМТП" Михаил РОБКАНОВ (избран председателем совета директоров банка "Левобережный"), Дмитрий Яровой и заместитель председателя правления Примсоцбанка Владимир ШАПОРЕНКО.
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