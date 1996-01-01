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Банк РИК застолбил половину рынка электронных платежей через терминалы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе банк "Русский инвестиционный клуб" (РИК) заявил о намерении выйти на рынок электронных платежей, заключив договоры с тремя ведущими платежными системами: ОСМП, Супермаркет платежных систем и e-port. Между тем первый зампред банковского комитета Госдумы Павел МЕДВЕДЕВ считает, что новая модель выгодна лишь тем участникам рынка электронных платежей, которые не занимаются "обналичиванием" денег, полученных от плательщиков услуг.

О подписании договоров с ведущими платежными системами - ОСМП, Супермаркет платежных систем и e-port - заявил банк РИК. Дело в том, что сейчас владельцы платежных терминалов вправе рассчитываться с поставщиками услуг напрямую, однако с 12 ноября вступает в силу указание Банка России, которое предполагает проведение всех расчетов между владельцами терминалов и поставщиками услуг через банки. "Работать по банковско-агентской модели, конечно, можно, но достаточно сложно, поскольку платежи не могут приниматься в терминалах самообслуживания, индивидуальными предпринимателями, а также не по месту регистрации компании или ее обособленных подразделений", - сказал РБК daily исполнительный директор группы e-port Александр ПОКРОВСКИЙ.

Между тем банкам новая модель безусловно выгодна. "Указание ЦБ предоставило кредитным организациям возможность выйти на весьма перспективный рынок электронных платежей, объем которого только в этом году составит более 400 млрд руб.", - говорит председатель правления банка "Русский инвестиционный клуб" Кирилл ЕВДАКОВ. Как заявила РБК daily зампред правления банка РИК Мария ПАНФЕРОВА, технические возможности банка позволяют обрабатывать операции в реальном времени, и это для участников рынка явилось решающим фактором при выборе банка-партнера. При этом, по ее оценкам, ОСМП, Супермаркет платежных систем и e-port контролируют 50-60% рынка электронных платежей.

Однако, как заявил РБК daily Павел Медведев, банковско-агентская модель выгодна лишь тем компаниям, которые не занимаются "обналичиванием" денег через платежные терминалы и не зарабатывают свой кусок хлеба на продаже наличных денег "на сторону".

Как считают в Ассоциации региональных операторов мобильной связи, указание ЦБ "ставит вне закона" существующую в России широко разветвленную сеть приема наличных платежей, в том числе с применением терминалов. А по словам председателя комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ) Бориса КИМА, она выступает против реализации банковско-агентской модели в том виде, в котором описана в законе и указании ЦБ. В НАУЭТ считают, что указание ЦБ отсекает от этой деятельности индивидуальных предпринимателей, делает невозможным прием платежей в терминалах, сокращает число оплачиваемых услуг, а также удорожает процедуру оплаты для потребителя.

Владимир Лопатин согласен, что при работе по банковско-агентской модели стоимость услуги безусловно возрастет, так как в цепочке появляется еще один участник - банк. "Но пока нельзя сказать точно, на сколько произойдет удорожание, - замечает г-н Лопатин. - Это будет понятно только после начала работы по новой схеме".

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