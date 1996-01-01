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Фондовый рынок температурит
Многие аналитики называют причиной фондовой горячки затянувшийся ипотечный кризис в США, а проще говоря, приверженность американских банкиров неподтвержденным доходам своих заемщиков. При чем же здесь наши российские ПИФы, и пришло ли время отчаяния отечественных пайщиков?
Действительно, в этом году фондовый рынок в России не демонстрирует успехов прошлых лет. Согласно рейтингу Investfunds по итогам первых 8 месяцев 2007 г. из 363 паевых фондов страны больше половины (196 фондов) оказались в минусе, только 167 - в плюсе. Анализируя цифры и поведение нынешних пайщиков, постараемся ответить на вопрос - можно ли по-прежнему говорить о доверии соотечественников к современным высокодоходным и в то же время рискованным финансовым вложениям? Ситуацию прояснили эксперты ДДГ "ЗР".
Резкие движения не дело профессионалов
"Мы традиционно проводим обучающие семинары в области паевого инвестирования для всех заинтересованных лиц, - отмечает Наталья ВОЙЧУК, директор представительства УК "Тройка Диалог" во Владивостоке, - и могу откровенно сказать, что интерес, а значит, и доверие к изучению новых продуктов и услуг в области личных финансов не уменьшается, а возрастает".
Психология пайщика в некоторой степени сродни ощущениям азартного игрока. Для тех, кто планирует получить от вложений в ПИФы более высокий доход, Наталья ГЕРАСИМОВА, заместитель генерального директора ООО "Финам-Владивосток", рекомендует стратегию активного управления. "Скажем, если бы такой инвестор вошел в паи какого-нибудь индексного фонда в конце февраля и вышел в середине апреля, а потом вошел в конце мая и вышел в середине июля, он бы мог каждый раз зарабатывать около 15-20% прибыли", - отмечает Наталья Герасимова.
Берегите нервы
Эксперты не скрывают, что нынешний год для ПИФов достаточно непростой. Однако позитивная динамика, несомненно, присутствует. Так, 8 паевых фондов УК "Тройка Диалог" из 10, работающих с начала года, показали положительную доходность: 4 облигационных фонда и 4 отраслевых фонда акций. Фонд акций "АГАНА - Экстрим" (Группа Компаний "АЛОР"), ставший лучшим по доходности среди открытых ПИФов по результатам 2006 года. Фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Эквилибриум" показал с начала года 2,67% прироста стоимости пая. "Не лучший, конечно, результат, - признается Татьяна РОВИНСКАЯ, аналитик ГК "АЛОР" (Москва), - но на фоне колебаний рынка с самого начала года и по сей день - далеко не плохой".
На фоне снижающегося фондового рынка ОПИФ "МДМ - Мир акций" и "МДМ - Сбалансированный" также показывают неплохие результаты, опережая основных конкурентов. Доходность по этим фондам к концу 2007 года ожидается на уровне 12-15%.
Долгосрочный инвестор может спать спокойно
Сожалеть о потерянных в середине года процентах уже поздно, время набраться терпения и дождаться традиционного повышения котировок, а значит, и бизнес-активности, в 4-м квартале. Это во многом продиктовано изменениями в экономике на североамериканском континенте.
По словам Татьяны Ровинской, если мировые рынки поверят властям США, пообещавшим разрешить кризис ипотечного сектора, то российский рынок также будет расти - движение вверх останавливали до этого только мировые негативные новости. Ведущие эксперты прогнозируют по итогам 2007 г. рост на 20-30% годовых.
Как полагает Наталья Герасимова, снижение процентных ставок ФРС США на 0,5% вместо ожидаемых 0,25% открыло перед рынком дорогу к уровням 2600 пунктов по индексу РТС, которых, при благоприятном развитии событий он может достигнуть уже в этом или начале следующего года.
Кстати, именно по этой причине, замечает Наталья Войчук, многие клиенты покупают паи, ожидая скорого роста фондового рынка.
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