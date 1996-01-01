ВТБ профинансирует покупку шести Superjet-100 "Дальавиа"

Соглашение о сотрудничестве между банком ВТБ и авиакомпанией "Дальавиа", которое предусматривает, в частности, финансирование покупки авиакомпанией шести новых самолетов Superjet-100 и опциона еще на четыре такие машины, подписано в ходе презентации первого самолета Superjet-100.

Со стороны ВТБ соглашение подписал президент-председатель правления банка Андрей Костин, со стороны "Дальавиа" - генеральный директор авиакомпании Валерий Чилимов, сообщил корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соглашения.

В рамках достигнутых договоренностей стороны намерены рассмотреть совместную реализацию программы обновления авиапарка "Дальавиа", предполагающей закупку у компании "Гражданские самолеты Сухого" самолетов типа Superjet-100.