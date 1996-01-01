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Информационная прозрачность компании - важный нематериальный актив
Сегодня компании второго и третьего эшелона значительно недооценены, их стоимость определяется не рыночными котировками ценных бумаг, а спекулятивным спросом, вызванным интересом стратегического инвестора. Но рано или поздно любое предприятие задумывается о способах получения дополнительного финансирования, и если чаша весов склоняется в сторону акционерного финансирования, то на первый план выходит капитализация компании.
Конечно, каждая компания самостоятельно или совместно с консультантами принимает решение о выборе стратегии в целях повышения капитализации. Но ни одной из них не удастся добиться желаемого результата без надлежащего корпоративного управления, основными принципами которого являются своевременность, полнота и достоверность раскрытия информации, а также прозрачность и эффективность деятельности.
Возможно, прозрачность - это менее важный фактор в оценке стоимости компании, чем рыночная конъюнктура и перспективы развития отрасли и бизнеса. Тем не менее информационная прозрачность - это важный нематериальный актив, позволяющий компании повысить свою рыночную стоимость, предоставляя больший комфорт инвесторам, которые в ответ готовы требовать более низкую доходность на свои инвестиции.
Что касается акционирования, то какой компании и когда стоит делать это - сложно сказать. Все сугубо индивидуально. Не последнюю роль в принятии решения играют и те преимущества или недостатки, которые компания получает при этом.
К преимуществам относятся: доступ к средствам инвесторов, возможность свободного отчуждения акций, ограничение рисков акционеров, диверсификация рисков. К недостаткам: соблюдение положения нормативно-правовых актов о ценных бумагах, создание сложной организационной структуры, призванной защитить акционеров от злоупотреблений, соблюдение правил раскрытия информации.
Если речь идет о привлечении финансирования на фондовом рынке, то региональным компаниям целесообразно присмотреться к внутреннему рынку. Размещение ценных бумаг компаниями средней капитализации внутри страны имеет ряд преимуществ по сравнению с размещением за рубежом. Во-первых, компания получает возможность привлечь как значительный, так и небольшой объем денежных средств, начиная от $10 млн. Для международного рынка рекомендуемый объем IPO составляет от $100 млн. При этом эксперты оценивают емкость российского рынка на ценные бумаги одного эмитента в $300-400 млн. Во-вторых, специфика базы инвесторов при размещении на российском рынке, где существует достаточно много розничных покупателей, способствует формированию в будущем ликвидного вторичного рынка размещенных ценных бумаг. В-третьих, размещаясь в России, компания-эмитент экономит время, так как подготовка и проведение размещения ценных бумаг за рубежом занимает период от одного года, тогда как в России можно сделать это в течение полугода. Кроме того, организуя размещение в России, эмитент не обязан предоставлять сведения о конечных бенефициарах, а также финансовую отчетность по стандартам IAS или US GAAP, что помимо времени позволяет частично сэкономить и на затратах на оплату услуг аудиторов и консультантов. В-четвертых, при размещении компания не сталкивается с рисками, связанными с персональной уголовной ответственностью тoп-менеджеров за раскрытие недостоверной информации.
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