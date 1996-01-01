www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Информационная прозрачность компании - важный нематериальный актив

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сегодня компании второго и третьего эшелона значительно недооценены, их стоимость определяется не рыночными котировками ценных бумаг, а спекулятивным спросом, вызванным интересом стратегического инвестора. Но рано или поздно любое предприятие задумывается о способах получения дополнительного финансирования, и если чаша весов склоняется в сторону акционерного финансирования, то на первый план выходит капитализация компании.

Конечно, каждая компания самостоятельно или совместно с консультантами принимает решение о выборе стратегии в целях повышения капитализации. Но ни одной из них не удастся добиться желаемого результата без надлежащего корпоративного управления, основными принципами которого являются своевременность, полнота и достоверность раскрытия информации, а также прозрачность и эффективность деятельности.

Возможно, прозрачность - это менее важный фактор в оценке стоимости компании, чем рыночная конъюнктура и перспективы развития отрасли и бизнеса. Тем не менее информационная прозрачность - это важный нематериальный актив, позволяющий компании повысить свою рыночную стоимость, предоставляя больший комфорт инвесторам, которые в ответ готовы требовать более низкую доходность на свои инвестиции.

Что касается акционирования, то какой компании и когда стоит делать это - сложно сказать. Все сугубо индивидуально. Не последнюю роль в принятии решения играют и те преимущества или недостатки, которые компания получает при этом.

К преимуществам относятся: доступ к средствам инвесторов, возможность свободного отчуждения акций, ограничение рисков акционеров, диверсификация рисков. К недостаткам: соблюдение положения нормативно-правовых актов о ценных бумагах, создание сложной организационной структуры, призванной защитить акционеров от злоупотреблений, соблюдение правил раскрытия информации.

Если речь идет о привлечении финансирования на фондовом рынке, то региональным компаниям целесообразно присмотреться к внутреннему рынку. Размещение ценных бумаг компаниями средней капитализации внутри страны имеет ряд преимуществ по сравнению с размещением за рубежом. Во-первых, компания получает возможность привлечь как значительный, так и небольшой объем денежных средств, начиная от $10 млн. Для международного рынка рекомендуемый объем IPO составляет от $100 млн. При этом эксперты оценивают емкость российского рынка на ценные бумаги одного эмитента в $300-400 млн. Во-вторых, специфика базы инвесторов при размещении на российском рынке, где существует достаточно много розничных покупателей, способствует формированию в будущем ликвидного вторичного рынка размещенных ценных бумаг. В-третьих, размещаясь в России, компания-эмитент экономит время, так как подготовка и проведение размещения ценных бумаг за рубежом занимает период от одного года, тогда как в России можно сделать это в течение полугода. Кроме того, организуя размещение в России, эмитент не обязан предоставлять сведения о конечных бенефициарах, а также финансовую отчетность по стандартам IAS или US GAAP, что помимо времени позволяет частично сэкономить и на затратах на оплату услуг аудиторов и консультантов. В-четвертых, при размещении компания не сталкивается с рисками, связанными с персональной уголовной ответственностью тoп-менеджеров за раскрытие недостоверной информации.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru