На Бога надейся, а страховку купи

Собираясь в поездку, мы мечтаем о размеренном отдыхе, романтических прогулках под луной на берегу океана, таинственных приключениях на улочках незнакомых городов, или решительных восхождениях на вершины гор, но стараемся даже не думать о возможных переломах, укусах ядовитых тварей и внезапно обострившемся аппендиците. А зря!

Запастись полисом добровольного медицинского страхования (ДМС) на случай зарубежной поездки сам Бог велел. Однако, как удалось узнать корреспонденту "ЗР - Диалог" в туристических фирмах Владивостока, при оформлении индивидуального тура (даже выезжая в экзотические страны, такие как Бирма или Лаос) редко кто оформляет подобный полис. Наша потребительская культура страхования начинается и заканчивается на стандартном полисе, который предлагает туристическая фирма вместе с путевкой при групповом выезде.

Право на помощь

Как говорят туроператоры, оформление самой дешевой страховки для поездки на несколько дней в Китай вполне оправдано. Если что, граница недалеко, родной дом рядом. Но даже если турист в дальнейшем попытается выбить ту самую сумму компенсации от страховой компании, немногим более 6 000 руб., то это ему будет стоить больших усилий.

Правило первое. Интересуйтесь заблаговременно, что же всё-таки гарантирует вам полис. И правило второе. Туристическая компания за компенсацию вашего лечения ответственности не несет. Все вопросы - к страховщикам. Практика говорит о том, что страховые компании подразделяют медицинские расходы на дорогие и недорогие. К дешевому лечению относят траты до $1000, которые затем, конечно, при наличии подтверждающих документов, оплатят на Родине.

По страховке и гипс

Япония является одной из самых дорогих стран по оказанию медицинской помощи. Как рассказал нам один из специалистов страховой компании, как правило, все члены экипажа судов, направляющихся в плавание, застрахованы. Но уж если один из них в Японии попал в госпиталь, то рентгенограмма обойдется никак не меньше $ 100.

Как заметила Елена ТИТОВА, главный специалист отдела личного страхования компании "Росгосстрах", для получения адекватной медицинской помощи в Японии страховая сумма должна быть не менее $ 50000, а стоимость недельного полиса обойдется в $ 9,19.

В компании "Уралсиб" медицинская страховка, которую рекомендуют взять с собой в зарубежную поездку, называется "международный экспресс". Если вы решили месяц погостить, скажем, в Швейцарии, то страховка вам обойдется в $31.

Туристу, заболевшему во время своего пребывания в Великобритании, окажут срочную медицинскую помощь в отделениях неотложной помощи и несчастных случаев больниц Национальной Службы Здравоохранения бесплатно, поскольку Россия заключила двухстороннее медицинское соглашение с Соединенным Королевством.

На тарифы влияет возраст клиента: молодым страховаться выгоднее. Сумма, в пределах которой оплачивается медицинская помощь, зависит от страны поездки. Как правило, для путешествий по Италии оформляется безлимитная страховка, в США, Канаде и Австралии вас вылечат за $ 50000 - 75000 Выезжая в страны Западной Европы (в т.ч. страны Шенгенского союза), Израиль, Финляндию, надо купить страховку с суммой покрытия в 30000 евро, иначе визу получить невозможно. В других странах вас обслужат в пределах $10000.

Поэтому настоятельно рекомендуем каждому туристу, даже если он едет с группой, запастись номером телефона ассистентской компании, куда можно звонить круглосуточно. На обратной стороне полиса, как правило, большими цифрами указан телефон русскоговорящего оператора, которому надо позвонить, сообщить номер страховки, срок ее действия и объяснить, что с вами произошло. Диспетчер должен сообщить, куда вам обратиться, в этом случае с пациента денег не возьмут и оплата счетов будет производиться через страховщика.

Деньги - лучший лекарь

Если застрахованный по какой - либо причине не может самостоятельно связаться с сервисным центром, он должен обратиться в ближайшее лечебное учреждение и после оказания медицинской помощи поставить в известность диспетчера сервисного центра о факте обращения в медицинское учреждение и оплате услуг самостоятельно.

Чтобы компенсировать собственные расходы, надо в течение 30 дней после приезда обратиться в страховую компанию. Необходимо предоставить и оригиналы рецептов, выписанных лечащим врачом, и рецепты со штампами аптеки и указанием стоимости каждого приобретенного медикамента, а также оригинал направления лечащего врача и т.д. Данные документы должны быть переведены на русский язык. Обычно это входит в компетенцию самой страховой компании. Проще говоря, с английского языка вам переведут, но если вы побывали в республике Ботвана, то придется обращаться самостоятельно в бюро переводов.