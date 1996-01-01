Кошельки наизнанку

Ссылка чиновника ДРОЗДОВА на Сахалин и разнос министру транспорта, устроенный новым премьером на заседании кабинета министров, затмили главное событие минувшей недели. Правительство 20 сентября одобрило поправки в "антиотмывочное" законодательство, которые позволяют Росфинмониторингу контролировать все без исключения сделки с наличностью на сумму выше 600 тысяч рублей. Росфинмониторинг, а за ним, вероятно, и налоговики скоро смогут войти в каждой дом. Если хватит сил.

Контроль за движением ровно таких же сумм наличности осуществлялся в России и раньше. Если уж совсем точно - и до сих пор осуществляется по старым правилам, и будет осуществляться, пока решение кабинета не прошло через Госдуму и не стало законом. Старые правила выглядели довольно логично: под пристальное внимание Росфинмониторинга могли попасть действительно подозрительные операции, например открытие банковского счета в пользу другого лица, или получение денег по счету на предъявителя (подробнее см. инфографику или справку).

Теперь все будет не так. Расплатился за любую покупку или взял наличными кредит, скажем, на ремонт квартиры (а на приличный ремонт 600 тысяч рублей, или $24 тыс., может и не хватить) - и будь готов к тому, что государство узнает об этом. Правда, под тотальный контроль финразведчиков не попали операции с дорожными чеками.

Проблема для россиян заключается даже не в том, что финансовые разведчики узнают о его сделке. Хорошая иномарка или смена квартиры не представляют интереса для борцов с терроризмом. Другое дело, что сведения о расплачивающихся наличностью россиянах из Росфинмониторинга могут уйти, например, в налоговую инспекцию. А та уже на полном основании может начать интересоваться источником происхождения средств. Более того, "базы" с персональными покупками могут стать достоянием злоумышленников. Не секрет, что множество информации, для сторонних глаз не предназначенной, утекает из государственных или частных структур. Потом ее записывают на диск, и на любом компьютерном развале ее может купить гражданин, любопытствующий до чужих доходов.

Правда, надежда на благоприятное для законопослушных россиян развитие ситуации есть. Слишком велик размах потенциально деятельности финразведчиков. Как рассказывал Виктор ЗУБКОВ еще в бытность главой Росфинмониторинга, за 4 месяца 2007 года его подчиненные обработали 2 млн единиц информации. То есть за год, предположительно, им предстоит обработать данные о 6 млн сделок. Новые правила, обязывающие банки, риэлторские конторы, торговые предприятия, страховые и лизинговые компании и нотариусов информировать о каждой сделке с наличностью на сумму 600 тыс. рублей и выше, увеличат информационный поток в разы, а то и на порядок. Ресурсов - и финансовых, и человеческих - у финразведки может просто не хватить.

Судите сами: в среднем за год в стране регистрируется более миллиона сделок с недвижимостью, и зачастую сделки эти идут под наличный расчет. Еще чаще наличность используется при покупке автомобилей (за первое полугодие 2007 года в стране было продано 90 тысяч штук иномарок ценой выше $25 тыс.). А уж банковских операций с налом на такие суммы и вовсе не счесть.

Банки по этому поводу уже высказываются в том смысле, что потенциальное увеличение оборота данных с финразведкой приведет к необходимости увеличивать штатный состав. Но, скорее всего, это лукавство. Ведь наступление на нал неминуемо приведет к сокращению наличного оборота в стране за счет увеличения безналичного, от чего банкам - прямая выгода. Более того, им бы следовало ратовать за то, чтобы сумма наличности, за которой следят разведчики, уменьшалась. Как, например, в США, где контролю финразведчиков подлежат суммы, превышающие $10 тыс., или ЕС, где внимание властей привлекают расчеты налом на суммы выше 15 тыс. евро.

Елена ЗАГОРОДНЯЯ, экономический обозреватель РИА Новости.