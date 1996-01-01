Собственный капитал АТБ увеличился

ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" сообщил о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций. Весь выпуск акций был выкуплен крупным иностранным инвестором - инвестиционным фондом East Capital Group (Швеция). Общая сумма привлеченных денежных средств составила 435 млн руб. В результате собственный капитал ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" увеличился до 1,2 млрд руб.