Оплатите "сотовый" через банкомат Балтийского Банка Развития

Теперь в банкоматах владивостокского филиала АКБ "Балтийский Банк Развития" можно произвести оплату за сотовую связь без каких-либо дополнительных комиссий. Для этого при себе необходимо иметь только пластиковую карту Visa или MasterCard. Интересно, что услугой могут воспользоваться как клиенты банка, так и держатели карт сторонних банков.