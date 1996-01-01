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Оплатите "сотовый" через банкомат Балтийского Банка Развития
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Теперь в банкоматах владивостокского филиала АКБ "Балтийский Банк Развития" можно произвести оплату за сотовую связь без каких-либо дополнительных комиссий. Для этого при себе необходимо иметь только пластиковую карту Visa или MasterCard. Интересно, что услугой могут воспользоваться как клиенты банка, так и держатели карт сторонних банков.
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