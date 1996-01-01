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Завтра грянет буря?
Выступая на саммите стран АТЭС в Австралии, Президент России Владимир ПУТИН заявил, что российские власти не исключают возможности поддержки уровня ликвидности отечественных банков. Это заявление само по себе значило, что Россия не может пребывать вне мирового финансового кризиса.
Стоит ли в России, несмотря на низкую степень интеграции отечественного банковского сектора в мировую финансовую систему, ожидать "цунами" в области ликвидности банковской системы?
Банковские будни
"Кризис ликвидности налицо, - оценивает сложившееся положение вещей Сергей ДЕВЯТНИКОВ, и.о. директора филиала "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (ЗАО) в г. Владивосток. - Однако пока ситуация очень далека от событий порядка "черного вторника" или 17 августа 1998 г. Даже по сравнению с последним памятным кризисом 2004 г. банковские позиции более прочны, более диверсифицированы клиентская база и источники формирования капитала".
Однако Мария ГОРОХОВА, начальник отдела по маркетингу и рекламе ООО "Примтеркомбанк", полагает, что говорить о кризисе ликвидности еще рано. На текущий момент доля иностранного капитала в банковской системе России не достигла критической отметки. Большинство банков ведет грамотную политику, поэтому даже в случае возникновения трудностей с одним из источников финансирования, возможные риски должны компенсироваться стабильностью других.
Как отмечают в своих комментариях для ДДГ "ЗР" независимые банковские аналитики, ни в одном приморском банке, насколько известно, таких проблем не наблюдается. Напротив, коммерческие банки вслед за экспресс-кредитованием начинают отказываться от высокорискованных кредитных продуктов и в области ипотеки. США оказались тем дурным примером, на котором стоит поучиться, там в первую очередь "пострадали" плохие кредиты, выданные на приобретение недвижимости без первоначального взноса, без справки о доходах. Что касается общероссийского масштаба, то рынок традиционно замер в ожидании политических решений.
"Для большинства банков Приморья основным источником остаются средства населения, доля иностранных займов не превышает 20%. Выплаты по большинству из них в основном приходятся на 2010 г., и до конца 2007 и в 2008 гг. предстоит погасить очень незначительные суммы. В основном к зарубежным заимствованиям прибегают банки, работающие на рынках экспресс-кредитования, и у них основной портфель составляют кредиты с короткими сроками, так что серьезных потрясений для банков региона мы не ожидаем", - уточняет Иван НАГИБИН, генеральный директор ООО "Финам-Владивосток".
По оценке Натальи ВОЙЧУК, директора представительства УК "Тройка Диалог" во Владивостоке, на ликвидность российских банков сейчас влияет нестабильность зарубежных ипотечных рынков, которая связана с банкротством двух крупнейших американских ипотечных банков. Это привело к тому, что кредиты, взятые заемщиками раньше, стали для них дороже, вырос риск невозврата кредитов, что и произошло по многим ипотечным займам США. По мнению аналитиков "Тройки Диалог", аналогичный сценарий по банкротству ипотечных банков в России маловероятен. В России, к сожалению или к счастью, ипотека пока не так распространена, как за рубежом, и стоимость ипотечного кредитования у нас только понижается.
Несостоятельность партнера греет душу
С точки зрения Елены АНДРЕЙЧЕНКО, начальника отдела кредитных операций Владивостокского филиала банка "Кедр", угроза потери ликвидности перед приморскими банками в настоящий момент не стоит, наоборот, с каждым годом все масштабнее происходит вливание иностранного капитала.
Теоретически средства, заимствованные за рубежом, - это такие же кредиты, как те, что мы сами берем у банков. В них четко прописан срок возврата, график, процентная ставка. Кредитор не может в одностороннем порядке поднять ставку, потребовать полного и единовременного возврата кредита, и опасаться как будто нечего.
Сергей Девятников также уверен, что Банк России располагает достаточными средствами для контроля ликвидности в банковской системе страны. Августовские валютные интервенции и кредитные вливания (в виде овернайтов для поддержания мгновенной ликвидности в размере сотен миллиардов рублей) это достаточно наглядно продемонстрировали.
"Кризис ликвидности имел общемировой характер, но в России серьезно его влияние могли ощутить либо самые крупные банки, крупнейшие из которых имеют господдержку и чувствуют себя достаточно уверенно, либо банки третьего эшелона, занимавшие не очень амбициозные программы развития с поглощением других мелких игроков. В целом же кризис ликвидности носит скорее психологический характер, повышается нервозность, стремление избавиться от рисковых активов, понижается уровень доверия в системе. Но в настоящий момент на мировом уровне кризис почти купирован и на России серьезно сказаться не успел", - резюмирует Иван Нагибин.
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