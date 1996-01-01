Каждый второй приморец ходит с "пластиком"

Пластиковые карты находятся в пользовании практически каждого второго приморца. По информации отдела внешних и общественных связей ГУ Банка России по Приморскому краю, на 1 января 2007 г. общее количество эмитированных карт составляло 864 393 (в их ряду дебетовые и кредитные карты).

Большинство пользователей пластиковых карт предпочитают просто получать наличные денежные средства без оплаты товаров и услуг. На 1 января 2007 г. данный показатель выдачи наличных в Приморье составил более 90%. Через терминалы в магазинах и сервисных точках проходит не более 10% операций с пластиковыми картами, из них - 5,2% составляют операции по оплате товаров и услуг.