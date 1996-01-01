Закрытые ПИФы открыты для бизнеса

Во Владивостоке состоялась конференция из цикла "Закрытые ПИФы для бизнеса. Недвижимость, защита и управление активами, государственно-частное партнерство", организованная компанией IMAC.

Интерес к закрытым паевым инвестиционным фондам неуклонно растет. На сегодняшний день в России действуют около семисот ПИФов, из них 40% являются закрытыми. По данным исследований, общий объем средств, аккумулированных в закрытых ПИФах, превышает 352 млрд рублей. Специалисты объясняют такую популярность уникальными возможностями, которые дает применение конструкции ПИФа в различных сферах экономической деятельности.

Как отметил Андрей БОГДАНОВ, руководитель юридического управления компании IMAC, динамика закрытых фондов стала наиболее значительной с 2003 г., с того времени, как появилась возможность открывать Закрытые ПИФы недвижимости.

В основе закрытых фондов лежит доверительное управление общей собственностью учредителей (организаций, предприятий) в виде акций, облигаций, инвестиционных контрактов, а значит, большой вес имеет их корпоративное участие. Закрытый ПИФ - это своеобразная корпорация "без образования юридического лица", имеющая ряд преимуществ, в ряде которых отлаженное налогообложение, возможность эффективно защитить активы компаний от инфляции и рейдерства, соблюсти баланс интересов между инвесторами и менеджерами. ЗПИФы открыты и для зарубежных инвесторов.

Как отметил Игорь САФРОНОВ, финансовый директор компании IMAC, эффективность вложений в закрытый ПИФ покрывает доходность по акциям предприятий в 3 раза. По словам Оксаны СЕКРЕТАРЕВОЙ, ведущего юриста Юридического управления компании IMAC, стоимость активов ЗПИФа - это в первую очередь доходность бизнеса. Данный факт подтверждает создание в Иркутске первого Регионального Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Николай Муравьев-Амурский".

По оценке Кирилла РАТНИКОВА, исполнительного директора "УК Профит капитал", во многих регионах России существуют нерешенные проблемы финансирования строительства инфраструктуры и жилья. Проект ЗПИФН "Николай Муравьев-Амурский" создан как для размещения свободных капиталов, так и для привлечения инвестиций в строительство жилой и коммерческой недвижимости в Иркутской области. Таким образом, реализованный проект не только открывает новые возможности, но и позволяет посмотреть на практике результаты его функционирования.

Фонд позволяет снизить риски инвестирования в недвижимость за счет диверсификации вложений - средства фонда вкладываются одновременно в несколько строительных объектов, в результате вложения каждого пайщика, независимо от суммы его инвестиций, диверсифицированы (то есть, распределены по нескольким проектам рынка недвижимости). Риски снижаются также за счет строгого отбора застройщиков, выбора наиболее ликвидных объектов, мониторинга финансового состояния застройщиков и хода строительства.

Закрытый паевой инвестиционный фонд - это лучший инструмент для партнерства государства и частного капитала. Создание ЗПИФов на Дальнем Востоке, по всей видимости, также не за горами.