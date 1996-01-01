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Инфляция в последние три месяца 2007 года может ускориться
Инфляция в России с начала этого года составила 6,8%. Об этом на российско-венесуэльском форуме в Москве сообщил и.о. вице-премьера РФ Александр ЖУКОВ. Он также отметил, что за первые восемь месяцев прошлого года инфляция превышала нынешний показатель и составляла 7,1%.
В свою очередь и.о. министра экономического развития и торговли РФ Герман ГРЕФ заявил, что в сентябре рост цен ожидается на уровне 0,3-0,4%. Он сообщил, что инфляция за 9 месяцев этого года ожидается на уровне 7% против 7,2% за аналогичный период 2006 года.
Судя по последним данным, инфляция в этом году максимально приблизилась к прошлогодним показателям. Вполне возможно, что по итогам сентября, несмотря на прогнозы Германа ГРЕФА, показатели 2007 и 2006 годов сравняются, сообщил "ФК-Новости" эксперт отдела финансов НКГ "2К Аудит - Деловые консультации" Зиновий АЛМАЗОВ.
В этой связи задача правительства по сдерживанию темпов роста цен по итогам этого года на уровне 8% выглядит трудновыполнимой. Так, за последний квартал 2006 года инфляция выросла на 1,8%. Предпосылок к тому, что темпы роста цен в этом году значительно замедлятся, нет. Напротив, в последние три месяца 2007 года инфляция может значительно ускориться, полагает эксперт.
Неожиданно высокие темпы инфляции в этом году связаны с тем, что правительство, составляя прогноз на 2007 год, не учло значительного притока иностранного капитала в РФ. Именно этим и объясняется опережение "графика" по инфляции. Госкомпании, которые привлекли огромные кредиты под покупку активов ЮКОСа, обеспечили увеличение объема денежной массы, что и отразилось на потребительских ценах.
Сейчас, когда в связи с кризисом на мировых рынках инвесторы начали выводить капитал из России, предпочитая высоколиквидные бумаги, темпы инфляции несколько замедлились. И хотя ситуация несколько стабилизировалась, это не говорит о том, что Правительству РФ удастся уложиться в запланированные 8%.
Дело в том, что осенью снова ожидается серьезное вливание денег в российскую экономику. По мнению Зиновия АЛМАЗОВА, с началом предвыборной кампании в Госдуму объем денежной массы снова может увеличиться. Следовательно, к сезонному росту цен добавится и этот фактор, что сделает задачу по удержанию инфляции в пределах 8% еще более сложной. В этой связи правительству, скорее всего, придется бороться с тем, чтобы цены по итогам года не выросли более чем на 9%.
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