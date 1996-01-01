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Отдай квартиру без суда

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как стало известно РБК daily, первый зампред банковского комитета Госдумы Павел Медведев подготовил законопроект, согласно которому в случае невозврата заемщиком ипотечного кредита банки смогут продавать жилую недвижимость, которая является залогом, без решения суда. Эта норма будет действовать в том случае, если она прописана в кредитном договоре. Участники рынка уверены, что принятие этого законопроекта повысит надежность ипотечных активов в глазах иностранных инвесторов.

По действующему законодательству банк не вправе без решения суда продать квартиру, приобретенную по договору ипотечного кредита, если заемщик перестал выплачивать деньги. Более того, закон прямо запрещает банкирам включать в ипотечный договор условие, которое дает ему право на реализацию залога заемщика-должника без решения суда. По словам Павла Медведева, это приводит к увеличению стоимости ипотечных кредитов, поскольку банкам приходится учитывать возможные затраты на оплату судебных издержек.

"Действительно, создаваемый банками резервный фонд при выдаче ипотечных кредитов предусматривает в том числе возможные судебные издержки, которые сейчас достаточно дорогостоящи", - соглашается первый зампредправления Москоммерцбанка Альберт Хисаметдинов. В этой связи Павлом Медведевым подготовлены поправки в Гражданский кодекс и закон об ипотеке, которые в случае их принятия позволят банкам продавать заложенную недвижимость должника без судебной волокиты, при условии, что это прописано в ипотечном договоре.

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