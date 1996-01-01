Психология кредита

Как выяснил Центробанк, в 2006 г. объем досрочно погашенных ипотечных кредитов по России вырос в три раза. Следовательно, россияне не любят жить в долг. Существует ли подобная тенденция в Приморском крае и стоит ли опасаться переписывать квартиру в залог банку, попробуем выяснить у наших экспертов.

У-у-у - психология

Чаще всего клиенты при погашении любого кредита руководствуются причинами исключительно психологическими. Во-первых, стараются не быть привязанными к обязательным ежемесячным выплатам, во-вторых, заплатить меньше процентов по кредиту.

"По статистике уже в первый год пользования кредитом возможность частичного досрочного гашения используют порядка 25% заемщиков, полностью гасят кредит примерно 1,5%. В данном случае необходимо отталкиваться от показателя "доход клиента". Чем выше доход, тем больше возможностей погашать кредит досрочно, - отмечает Евгений КИРИН, заместитель начальника ОРЧК Приморского филиала ОАО АКБ "Росбанк".

Специалисты банков КЕДР, МДМ-банка, банка "Приморье", Промсвязьбанка также наблюдают тенденцию досрочного погашения ипотечных кредитов, которую в некоторой степени связывают с ростом благосостояния населения.

Елена ЗОРИНА, заместитель директора Департамента розничных банковских услуг банка "Приморье" замечает, что не последнюю роль в тенденции досрочного погашения ипотечных кредитов играет услуга рефинансирования. Вторая причина кроется в менталитете современного россиянина, который за время реформ отвык от долгосрочного планирования. На фоне стабильного роста отечественной экономики ситуация изменилась, особенно в последние 1-2 года.

"Некоторые клиенты при подаче заявления в банк для получения ипотечного кредита сразу нацелены на быстрый возврат долга, - убеждена Наталья КУЛИНИЧ, начальник сектора ипотечного кредитования МДМ-банка во Владивостоке. С другой стороны, еще ни один клиент не ушел от нас в другой банк для перекредитования".

Экспресс-кредитование

Говорить об определенной зависимости досрочного погашения от суммы и первоначального взноса можно только опосредованно, предполагая, что при высоком доходе, соответственно, больше сумма кредита и больше возможностей накопить денег на большой первоначальный взнос. С этим утверждением согласны все субъекты ипотечного рынка в Приморье.

Однако отношение к экспресс-кредитованию в сфере ипотеки диаметрально противоположное. Так, Елена Зоринаи считает, что оно недопустимо, т.к. при принятии ипотечного решения на банк ложится бремя оценки не только сегодняшней платежеспособности заемщика, но и по сути его перспективы.

"Что касается экспресс-кредитования, - полагает Евгений Кирин, - ипотеку вряд ли можно сопоставлять с экспресс-кредитованием и его основными признаками (оформление кредита в течение получаса при минимальном пакете документов, отсутствие залога), которые вытекают из того, что экспресс-кредит - это обычно импульсивное решение человека купить тот или иной товар здесь и сейчас. Уровень осознания человеком своей ответственности перед банком в случае оформления экспресс-кредита на приобретение пылесоса и в случае оформления кредита на квартиру несопоставим".

По словам Елены АНДРЕЙЧЕНКО, начальник отдела кредитных операций КБ "КЕДР", экспресс-кредитование ипотеки вряд ли может являться "миной замедленного действия". Хотя по статистике в банках, в целом занимающихся экспресс-кредитованием, каждый месяц происходит дефолт первого платежа.

Достаточно надежный защитный механизм в таких случаях - квартира заемщика до момента выплаты ипотечного кредита находится у банка в залоге в качестве обеспечения.

На барак ипотеку не оформишь

Первое, что должен уяснить себе заемщик: недвижимость, приобретенная по ипотеке, несмотря на залог, является его собственностью с момента регистрации сделки в Управлении Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю.

Специалисты банковской сферы банка объясняют, что в данном учреждении заемщику выдают Свидетельство о государственной регистрации права собственности, где устанавливается обременение на приобретенную квартиру, т.е. ипотека, что и означает залог квартиры банку. Таким образом, заемщик наделяется только правом пользования недвижимостью, право распоряжения ею принадлежит банку. В данном свидетельстве, отмечает также Наталья Кулинич, должна быть отметка "ипотека в силу закона". Евгений Кирин напоминает, что, взяв ипотечный кредит, клиент вправе распоряжаться квартирой по своему усмотрению: сделать в ней ремонт, прописать в ней всех членов семьи, сдать квартиру в аренду. Аналогично в залог оформляются квартиры, служащие обеспечением по целевому кредиту на уплату первоначального взноса по ипотеке, с возможностью последующей продажи квартиры и закрытием дополнительного кредита по согласованию с Росбанком.

Один из параметров для принятия квартиры в залог - физический износ дома, в некоторых случаях он не должен превышать 25%, в МДМ-банке - 55%. Росбанк определяет необходимость для квартиры в залоге наличия отдельной от других квартир или домов кухни и санузла. Промсвязьбанк в числе необходимых требований перечисляет подключение к электрическим, паровым или газовым системам отопления всей площади жилого помещения; обеспечение горячим и холодным водоснабжением в ванной комнате и на кухне (при наличии газовой колонки - данное обстоятельство обязательно согласовать со страховой компанией).

Елена Зорина отмечает, что в Банке "Приморье" квартира, передаваемая в залог, должна быть ликвидным имуществом, то есть объектом, который можно реализовать на рынке в течение шести месяцев и без значительных потерь в стоимости.

Екатерина Андрейченко в ряде основных требований к квартире, оформляемой в залог по ипотеке, перечисляет отсутствие несогласованных перепланировок, кроме того, технический паспорт БТИ должен соответствовать фактическому состоянию квартиры.

В МДМ-банке не принимаются в залог панельные дома, построенные ранее 1965 г., этажностью менее 3-х этажей, дома барачного типа - двухэтажный деревянный дом, "гостиничного" типа - многоквартирный дом, с квартирами с малым метражом - до 24 кв. м.

Специалисты Банка "Приморье" обращают внимание заемщиков на то, что регистрационная запись об ипотеке погашается сразу после исполнения залогодателем обязательств по кредитному договору, и закладная аннулируется на основании совместного заявления владельца собственности и банка.