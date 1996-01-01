Ипотека идет вперед

Приморский филиал Росгосстраха заключил договор ипотечного страхования с заёмщиком одного из приморских банков. Договор заключен на 7 лет. Согласно его условиям, на сумму $224 тыс. застрахованы жизнь, имущество и титульные риски заемщика.

Важным этапом на пути к приобретению новой квартиры становится выбор страховой компании, так как обязательным условием получения кредита является заключение договора ипотечного страхования.

Приморский филиал Росгосстраха начал активную работу в этом направлении в июле 2006 года. За 8 месяцев 2007 года заключено 180 договоров, страховая сумма по которым составила около 300 млн рублей.

"Это хорошие результаты, несмотря на небольшой опыт работы в ипотечном страховании, - рассказывает заместитель директора по страхованию Сергей ПЛЯСЕНКО. - Существенно повысились уровень и качество предлагаемых нами услуг. Так, с конца прошлого года у нас внедрена новая тарифная политика и базовые тарифы значительно снизились. По-прежнему важным конкурентным преимуществом Росгосстраха на рынке ипотеки является то условие, что размер тарифа не увеличивается в течение всего срока действия договора страхования (договор может быть заключен от 1 года до 25 лет) при переходе человека в другую возрастную категорию".

Технологии и условия страхования, которые Росгосстрах предлагает сегодня на рынке ипотеки, только в прошлом году по достоинству оценили более 25 тысяч заёмщиков. Активно развиваются партнёрские отношения со всеми ведущими операторами рынка ипотеки. Сегодня партнёрами компании являются более 300 банков и других организаций, занимающихся выдачей ипотечных кредитов, на всей территории России.

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