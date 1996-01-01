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Страховые откаты в России достигают полумиллиарда долларов в год

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Согласно исследованию компании "Страховой маркетинг" "Корпоративная розница: страхование имущества юридических лиц в Российской Федерации", объем рынка добровольного страхования юрлиц (кроме страхования жизни сотрудников) в 2006 году составил 194 млрд руб., из которых 104 млрд руб. (54%) составляет "открытый сегмент" (конкурентное, некэптивное страхование) и 90 млрд руб. (46%) - кэптивный сегмент.

Как говорится в отчете, "эксперты выделяют откатные схемы (то есть повышенное вознаграждение и, следовательно, тариф)", объем которых они оценивают в 15% от сборов в открытом сегменте страхования юридических лиц.

Таким образом, в прошлом году 15,6 млрд руб. ($570 млн), уплаченных корпоративными клиентами страховщикам в качестве взносов, вернулись этим клиентам в виде откатов.

По словам руководителя компании "Страховой маркетинг" Дениса БРЫЗГАЛОВА, сообщает РБК daily, выводы об откатных схемах на открытом рынке страхования юрлиц сделаны на основании интервью экспертов десяти ведущих российских страховщиков (кроме "Росгосстраха") по работе с юрлицами в таких сегментах страхования, как ДМС, имущественное и др.

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